Независимая журналистка из Березы ищет правды в ООН 1 2.04.2018, 12:37

Тамара Щепеткина

Комитет ООН принял к рассмотрению обращение журналистки Тамары Щепеткиной.

Березовская независимая журналистка - фрилансер Тамара Щепеткина получила из Женевы сообщение Комитета ООН по правам человека о регистрации ее индивидуальной жалобы BLR (264) 3150/2018, пишет «Гомельская Весна».

Сейчас белорусскому правительству придется искать ответ на вопрос, почему за интервью с заведующим аптеки, которое прозвучало на радио «Рацыя» власть преследовала фрилансера крупным денежным штрафом.

15 ноября 2017 года судья суда Березовского района Брестской области Елена Немкова признала журналистку виновной в незаконном изготовлении продукции СМИ и оштрафовала на сумму, эквивалентную 250 Евро. Попытка «найти правду» в вышестоящем суде успеха не принесла – 14 декабря прошлого года судья Брестского областного суда Николай Сенько поддержал районную судью.

"Меня в который раз привлекли к административной ответственности за работу на иностранное СМИ без аккредитации. В частности, на «Радыё Рацыя». Обвиняли в нарушении статьи 22.9 ч. 2 «Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ», но журналист продукции СМИ не производит и не распространяет. Этим занимается редакция. Только редакция может допустить нарушения изготовления продукции СМИ, а никак не журналист", - негодует Тамара Щепеткина.

Гомельский правозащитник, юрист БАЖ Леонид Судаленко, который помогает журналистке вести дело на международном уровне, отмечает, что дело журналистки выявило ряд противоречий национального законодательства международным договорам Беларуси.

"Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует каждому свободу на сбор и распространение информации. Наш же национальный закон о СМИ чрезмерно ограничивает саму суть этого права. - Я уверен, что в этом деле будут установлены эти нарушения прав журналистки", — отметил эксперт.

Согласно правил Комитета ООН по правам человека, после регистрации жалоба направляется правительству, которое в течение 180 дней должно высказать по ней свою позицию.