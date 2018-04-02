Депутаты бундестага посетили в тюрьме Пучдемона 2.04.2018, 12:46

Цаклин Настич (слева) и Дитер Дем (справа) возле тюрьмы в городе Ноймюнстер.

Фото DPA

Визит организовали представители левой партии немецкого парламента.

Депутаты немецкой партии "Левые" Дитер Дем и Цаклин Настич посетили в воскресенье в тюрьме города Ноймюнстер бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Настич после визита сообщила, что экс-глава правительства Каталонии был в хорошем настроении. Партия "Левые" - единственная политическая сила в Германии, открыто выступающая против экстрадиции Пучдемона в Испанию.

Настич также вспомнила о немецко-каталонских отношениях во время нацистского режима. Она напомнила, что президент каталонского государства, которое некоторое время существовало во время гражданской войны в Испании, был арестован гестапо во время изгнания на территории оккупированной Франции, а затем экстрадирован немецкими чиновниками в Испанию, где он был казнен режимом диктатора Франко.

"В свете этого события немецкое правительство не должно ставить себя на сторону самодержавного режима (испанского премьер-министра. - Ред.) Рахоя", - написала она в своем блоге после визита.

Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Немецкий суд оставил Пучдемона под стражей до вынесения решения о его экстрадиции.