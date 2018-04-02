Белорусский хоккеист стал лучшим защитником в КХЛ по итогам марта 2.04.2018, 12:52

Ник Бэйлен

Фото: ХК «Трактор

Континентальная хоккейная лига подвела итоги прошлого месяца.

Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник челябинского "Трактора" Ник Бэйлен и нападающий казанского "Ак Барса" Джастин Азеведо признаны лучшими в своих амплуа по итогам марта в КХЛ, сообщает «Прессбол».

Белорусский представитель Ник Бэйлен помог "Трактору" выиграть девять из 14 матчей. Защитник набрал в них 8 очков (3 гола + 5 передач) при показателе полезности "+11". Это лучший результат месяца среди игроков его амплуа.