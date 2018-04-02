В Бресте ГАИ остановила пьяного водителя переполненной маршрутки 2 2.04.2018, 13:30

Иллюстрационное фото

Пассажиры были возмущены невозможностью завершить поездку.

Пьяные водители общественного транспорта не редкость. Но, как показывает сегодняшний случай в Бресте, пассажиры готовы с этим мириться, но серьезно негодуют, когда шофера отстраняют от управления, пишет onliner.by.

«Сидящие на передних сиденьях не могли не уловить запах алкоголя, — заметили в ГАИ региона. — Вместо того чтобы возмутиться, что водитель общественного транспорта вышел на линию в нарушение правил безопасности в состоянии опьянения, пассажиры были возмущены тем, что сотрудники ГАИ не дали им доехать».

Задержали нетрезвого водителя микроавтобуса одного из самых популярных городских маршрутов №9 сегодня в 8:00 на центральной улице Бреста. Причина остановки маршрутного такси Peugeot Boxer — нарушение правил перевозки пассажиров. По техпаспорту — авто только 20 мест для сидения, однако в момент остановки в салоне находились 23 человека, трое стояли.

«В ходе разбирательства физическое состояние 44-летнего водителя вызвало подозрение у инспекторов, — рассказали в ГАИ региона. — Мужчина был доставлен на медосвидетельствование, в выдыхаемом им воздухе было обнаружено 0,46 промилле алкоголя. В отношении водителя составлен административный материал. Ранее за нарушение ПДД он привлекался 5 раз».

В Госавтоинспекции обратили внимание на реакцию пассажиров, очевидно, спешащих к началу рабочего дня: «Вместо благодарности за то, что грубейшее нарушение ПДД было пресечено, пассажиры были возмущены тем, что сотрудники ГАИ не дали им возможность завершить поездку. Кто знает, может, это еще не самое худшее в сегодняшней поездке. Ведь она могла закончиться совсем иначе».