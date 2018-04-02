Топ-10 необычно дешевых домов в дорогих странах 2.04.2018, 13:39

Иногда в подобных великодушных предложениях есть нюанс.

Стоимость недвижимости во многих странах мира бьет рекорды, которые Минску, к счастью, и не снились. Однако и там периодически появляются предложения неслыханной щедрости. Тропические курорты, исторические особняки и, конечно, заурядные дома порой отдают практически за бесценок. Журналисты onliner.by выбрали несколько объектов, расположенных в странах развитого капитализма, от которых их прежние владельцы отчаянно пытались (или пытаются) избавиться. Иногда, правда, в подобных великодушных поступках есть нюанс.

1. Гостиница Casa Cayuco Eco Adventure Lodge, Бокас дель Торо, Панама — $10,5

В заголовке выше нет ошибок, и нули в стоимости предложения не пропущены. Жаркий курорт на панамских островах Бокас дель Торо действительно искал нового хозяина, готового расстаться всего с $10,5. Небольшой гостиничный комплекс с основным зданием на два больших номера и четырьмя отдельно стоящими бунгало готов одновременно вместить 24 человека, желающих получить свою порцию рая, где с одной стороны тропический лес, а с другой — вечно теплое море с коралловыми рифами. Владельцы отеля, американская пара Сьюзан и Дейв Смиты, потратившие пять лет жизни на его строительство, впрочем, далеки от благотворительности. У них был хитрый план.

В последнее время при продаже недвижимости, особенно дорогой (а рыночная стоимость Casa Cayuco Eco Adventure Lodge составляет несколько миллионов долларов), в западных странах все чаще применяется лотерейная схема. Любой желающий может заплатить за участие в розыгрыше, призом в котором является роскошный объект, небольшую сумму денег, понадеявшись на собственную удачу. При этом шансы на победу в таком конкурсе гораздо выше, чем в обычных лотереях. В данном случае цена одного «билета» как раз и составляла $10,5. Для собственников разыгрываемого дома (даже целого бизнеса с несколькими зданиями) такой способ от него избавиться — это шанс получить за свое имущество гораздо больше денег, чем при традиционной продаже, ведь лот может вызвать ажиотаж среди любителей «халявы».

2. Квартира в Лейтоне, Лондон, Великобритания — $35 000

Лондон — дорогой город. Лондон — очень дорогой город, особенно если переезжаешь в него на постоянное место жительства. Недвижимость в британской столице, даже сомнительных потребительских качеств и на окраине, стоит сумасшедшие деньги, и каждый ультрадешевый вариант — крайняя редкость. Тем более такой, как двухкомнатная квартира по цене минской «однушки».

Да, это далеко не самый престижный восток Лондона, но и здесь аналогичные квартиры оцениваются в $500 000. Причина «дисконта» проста. В его стоимость включено лишь пятилетнее проживание, до истечения срока окончания действующего договора аренды. При этом запрашиваемая сумма будет меньше, чем стандартная ежемесячная плата, умноженная на пять лет, так что выгода, и немаленькая, в предложении имеется.

3. Оллолаи, Сардиния, Италия — €1

В живописном горном городке Оллолаи на солнечном итальянском острове Сардиния на продажу выставлены десятки домов, каждый из которых местный муниципалитет оценил всего в €1. В большинстве случаев состояние этих построек оставляет желать лучшего, но ведь и цена их более чем справедливая. Нет, мэр Оллолаи вовсе не коммунист, обуреваемый жаждой социальной справедливости. Им движут очень практические цели.

Глава города просто обеспокоен его депопуляцией. Жителей становится все меньше, а свободной жилплощади — наоборот, все больше. Без должного ухода она имеет свойство быстро разрушаться, и как раз для борьбы с этим процессом, а также для потенциального привлечения в городок новых инвестиций и была устроена подобная распродажа. Помимо честно (желательно) заработанного евро, новый оллолайчанин будет обязан в течение следующих трех лет привести свою собственность в полный порядок. В конечном итоге довольны должны быть все.

4. Детройт, США — $1—1000

В последние годы состояние Детройта, некогда автомобильной столицы Америки, ставшей символом скоротечности мирской славы, улучшилось. Центральную часть города постепенно приводят в порядок, преступность падает, но многие районы по-прежнему влачат жалкое существование. Зато недвижимость там по-прежнему практически ничего не стоит. Предложений жилья даже по цене, эквивалентной вожделенной средней белорусской месячной зарплате и даже меньше, все еще достаточно, но они подойдут разве что людям, для которых обладать собственностью в США является мечтой всей жизни.

В большинстве таких домов без дорогостоящего ремонта или вообще сноса и нового строительства по умолчанию жить невозможно. И даже если у вас найдутся средства на такой проект, скорее всего, вам предстоит просыпаться в весьма своеобразном квартале со специфическим контингентом соседей. И конечно, нельзя забывать про налоги: бесплатный (или за $1) сыр бывает лишь в мышеловке.

5. Мит, Ирландия — €20 000

В отличие от детройтских, дома в ирландском графстве Мит новые и полностью приспособлены для жизни. Конечно, дворцами их назвать сложно, но для страны, где цены на жилье бьют все рекорды, предложение выглядит крайне заманчиво даже по минским меркам.

Деревянные одноэтажные коттеджи утеплены, снабжены двухкамерными стеклопакетами и даже продаются с кухней, полностью оборудованной техникой. Все это за €20 000 — несерьезная для Ирландии цена. Прекрасный вариант для одиночки или молодой семьи, которая пока не может позволить себе что-то более достойное.

6. Нор — Па-де-Кале, Франция — $160 000

На фоне предыдущих вариантов стоимость дома на севере Франции недалеко от побережья Ла-Манша выглядит запредельной, но это лишь на первый взгляд. За $160 000 можно приобрести неплохой дом под Минском, но это вряд ли будет капитальный исторический особняк, полностью сохранивший свою обстановку. И конечно, рядом по-прежнему останется столица Беларуси, а не Франции.

Судя по всему, дом был покинут около двух десятилетий назад, и с тех пор внутри ничего не менялось. На стенах продолжали висеть портреты, а в гостиной — стоять рояль и камин. Сама по себе винтажная атмосфера с оригинальной мебелью, предметами декора, сантехникой и даже старым переносным телевизором в столовой дорогого стоит, а уж в комплекте с капитальным особняком и подавно.

7. 160 Best St, Си Лейк, Австралия — $19 000

Собственный дом в туристическом городе неподалеку от живописного озера всего за 19 000 австралийских долларов (14 600 американских)? Невероятно щедрое предложение пришло из городка Си Лейк, расположенном на берегу соленого озера Тиррелл в австралийском штате Виктория. Ежегодно из Мельбурна сюда приезжают десятки тысяч туристов, местных и иностранных, чтобы насладиться природной красотой водоема. Казалось бы, жилье не должно отдаваться здесь фактически даром.

Однако, по сути, так оно есть: по австралийским меркам цена действительно символическая. Изначально хозяин коттеджа просил за него $39 000 (при средней стоимости дома в этом районе $75 000), однако вынужден был несколько раз идти на понижение. Не последнюю роль в отсутствии интереса к этому варианту сыграло его состояние. Теоретически в здании две спальни, гостиная, кухня и ванная комната, но с первого взгляда видно, что новому владельцу придется потратить немалую сумму, чтобы внутри можно было жить более-менее комфортно.

8. Вулверхэмптон, Великобритания — $14 000

Журналисты немедленно окрестили особняк в британском Вулверхэмптоне самым дешевым домом страны, но, как обычно, у такой невероятной для Великобритании стоимости есть свои основания. На самом деле речь идет лишь о стартовой цене аукциона, в ходе которого она, скорее всего, вырастет. Однако, как показывает практика, даже в таком случае покупка дома может претендовать на роль самого выгодного вложения средств в недвижимость страны.

Здание определенно нуждается в ремонте, но при этом оно довольно большое. Внутри разместились целых три спальни, отдельная гостиная, кухня, ванная комната, отдельные туалет и кладовая. Кроме того, в комплекте с домом идет собственный садик. И с учетом дополнительных затрат такие предложения в Великобритании — на вес золота.

9. Милатос, Греция — $23 000

Сейчас этот двухкомнатный домик на греческом острове Крит выглядит как логово антисоциального элемента, но немного усилий и чуть-чуть дополнительных трат — и его можно привести в порядок. В конце концов, $23 000 здесь тратятся не только на жилплощадь в Греции, но и на прекрасный климат, солнце и Средиземное море, которое буквально под боком.

В комплекте с домом идет и окружающая его небольшая греческая деревня. Аутентичная атмосфера, полное погружение в повседневный быт соседей-рыбаков — возможно, такой летний отдых придется по вкусу не всем, но он совершенно точно оригинальнее возделывания грядок с картошкой на даче в Крыжовке.

10. Лу, Корнуолл, Великобритания — $77 000

Аналогичные дома в приморском городке Лу в британском графстве Корнуолл стоят примерно в пять раз дороже. Определяют цену летний курорт, популярный у жителей страны, живописные виды с холма на бухту, близость к морю. Однако в данном случае от таунхауса пытаются в буквальном смысле избавиться за фантастические для подобного места деньги. В чем подвох?

Проблема оказалась в плюще. Ползучее растение полностью закрывает фасад здания и, более того, привело объект в негодность. Нынешний владелец честно предупреждает покупателей, что им, скорее всего, придется полностью снести дом и отстроить его заново, так что фактически они платят лишь за участок и прекрасный вид на залив.