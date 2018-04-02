Отгребать от «Титаника» Валерий Карбалевич, «Белорусы и рынок»

2.04.2018, 13:47

Валерий Карбалевич

Россия слабеет, в вместе с тем слабеет и поддержка режима в Беларуси.

Новый президентский срок для Владимира Путина начался очень неудачно: трагедия в Кемерово, высылка российских дипломатов. Новое обострение конфликта с Западом означает, что противостояние РФ с США и ЕС становится стратегическим, превращается в долговременный тренд.

Очевидно, что, ввязавшись в такую ожесточенную войну, Кремль просто не рассчитал свои силы. Выиграть ее Москва не может по определению. Даже СССР, располагая гораздо большими ресурсами, чем сегодняшняя РФ, и имея множество союзников, сокрушительно проиграл холодную войну.

Сегодня Россия гораздо слабее и воюет в одиночку. Технологическое отставание РФ от Запада (а теперь и от Китая) сейчас большее, чем во времена СССР. Пропагандистская, идеологическая мобилизация в России, начавшаяся после Крыма, не трансформировалась в экономическую модернизацию хотя бы по опыту сталинской индустриализации. Коррумпированный путинский режим оказался неспособен на это.

Взяв курс на изоляцию России, США и ЕС начали с ней игру в долгую. Страну хотят превратить в мирового изгоя, выбросить из процессов глобализации. Запад включил режим экономических санкций и с его помощью будет постепенно и методично дожимать РФ. На Западе нынешнего российского президента воспринимают как неадекватного политика, с которым нельзя иметь серьезных дел, заключать сделки.

Таким образом, Россия слабеет и становится не только фактором поддержки Беларуси, но и источником проблем. Ситуацию осложняет то, что РФ является основным рынком сбыта нашей продукции. Под влиянием западных санкций и бегства капиталов российская экономика вступает в сложный период, и это значит, что спрос на белорусскую промышленную продукцию в перспективе будет снижаться.

У пяти российских банков («Сбербанка», «ВЭБ», «Газпромбанка», «ВТБ» и «Банка Москвы»), в отношении которых введены западные санкции, есть «дочки» в Беларуси. Это значит, что их возможности инвестиций, кредитования в нашей стране уменьшатся. Кроме того, три из этих банков — «Сбербанк», «ВЭБ» и «ВТБ» — являются кредиторами белорусского правительства. Когда в следующий раз наша страна обратится к ним с просьбой рефинансировать долг, могут возникнуть проблемы.

Неясно, сможет ли Россия, оказавшись в сложной экономической ситуации, так же щедро поддерживать экономику Беларуси, как раньше. Под угрозой и мечта белорусского руководства с 2025 года перейти на внутренние российские цены на энергоносители. В связи с выпадением РФ из мировых трендов Москва может отказаться от этих планов.

Они принимались в других условиях. Тогда, вступая в ВТО, Россия брала определенные обязательства перед этой организацией. Переход на мировые цены во внутренней торговле энергоносителями был частью программы интеграции РФ в мировую экономику. Теперь же, когда Россию пытаются выбросить из процессов глобализации, в ответ Москва может обнулить все свои обязательства.

Правда, есть и плюсы. Сейчас РФ начинает новую большую программу перевооружения. Благодаря российским заказам у нашего ВПК может открыться второе дыхание. Три года назад эйфорию у белорусских официальных лиц вызвало эмбарго РФ на поставки продовольствия из стран Европы, США, Канады, Австралии. Дескать, сейчас мы займем эту нишу и завалим российский рынок своей продукцией.

Однако никакого особого прорыва в экспорте белорусского продовольствия в Россию не произошло, потому что излишков продуктов питания, как, собственно, и резервов, у нас нет. Возможно, небольшой гешефт был получен в результате перепродажи в РФ продовольственных товаров из стран ЕС под видом белорусской продукции, но все это выливается в периодические скандалы и белорусско-российские продовольственные войны.

В связи с изменившейся международной ситуацией Беларуси нужна новая дорожная карта, своего рода перестройка внутренней и внешней политики. При этом не стоит подключаться к самоубийственной конфронтации России с Западом, дабы не загонять себя в яму самоизоляции. Если российский «Титаник» с самозабвенным упоением и нарастающей скоростью несется на айсберг, то инстинкт самосохранения должен подталкивать нас к решению потихоньку отгребать в сторону. Дабы не затянуло в воронку.

Валерий Карбалевич, «Белорусы и рынок»