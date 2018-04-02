Тарифы за переработку - 26 копеек в час 2.04.2018, 13:55

Ситуация в сельском хозяйстве - катастрофическая.

Благодаря юристу профсоюза РЭП Юрию Белякову работник фермы получит деньги за переработку в 2017 году - за тысячу часов, пишет сайт praca-by.info. Но сумма компенсации за огромный труд оказалась небольшой: мизерные тарифы оплаты труда в сельском хозяйстве удручают.

Работник КСУП “Межевичи” Владимир Евтухо отсудил 2021 рубля за переработанное время в 2017 году. Решение взыскать с хозяйства сумму за переработанное время приняла судья Наталья Радионик Слонимского районного суда.

Владимир Евтухо работает ночным скотником на ферме в КСУП “Межевичи”. В его обязанности входит уборка навоза, прием отела у коров – в общем, уход за коровами на ферме.

Весь 2017 год Владимир Евтухо, согласно табелю рабочего времени, работал ежедневно, без выходных, по 10 часов в сутки. КСУП “Межевичи” платило скотнику 1 рубль за рабочий час. Например, за октябрь 2017 года Владимир Евтухо отработал 310 часов – в итоге ему насчитали зарплату в 310 белoрусcких рублей. Не согласившись с решением начальства, работник подал в суд.

Наниматель вину признал, даже пересчитал переработку, но по своим расценкам. Комиссия по трудовым спорам приняла решение за более чем тысячу часов переработки доплатить 210 рублей.

- Поражают расценки, по которым хозяйство насчитывает зарплату за переработку. Сдельная расценка – 26 копеек в час (по тарифу). Такие тарифы утверждены еще два года назад и действуют по всей стране. Судя по всему, ситуация в сельском хозяйстве катастрофическая. Даже специалист отдела сельского хозяйства Слонимского райисполкома, который выступал в суде, с нами согласился, – отметил Юрий Беляков.

В итоге суд Слонимского района постановил взыскать 2021 рубля в пользу работника Владимир Евтухо, сделав перерасчет на основании минимальной зарплаты за 2017 год – 265 рублей в месяц.