При Трампе стали чаще задерживать россиян по запросу США 2.04.2018, 14:05

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Число задержаний россиян за границей может возрасти из-за дела Скрипаля.

Число задержаний граждан России в третьих странах по запросам США растет. За последние десять лет по запросам американских властей было арестовано 40 россиян, сообщает газета "Коммерсант" в понедельник, 2 апреля, со ссылкой на источники в МИД РФ. Количество стран, в которых задерживали россиян, по словам собеседников издания, достигло почти двух десятков. Это Венгрия, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Израиль, Индонезия, Испания, Канада, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Литва, Таиланд, Мальдивская Республика, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Шри-Ланка, а также Чехия и Швейцария.

Источники в МИД отметили, что при администрации президента США Дональда Трампа россиян стали задерживать чаще: в 2017 году таких задержаний было одиннадцать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что число арестов россиян за рубежом может еще более возрасти в свете конфронтации между Западном и Россией вокруг дела об отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Отсутствие подвижек в сотрудничестве

Российские дипломаты заверяют, что они задействуют весь имеющийся в их распоряжении "инструментарий" для защиты задержанных за границей россиян. Источник в МИД, однако, признал, что "значимых подвижек на данном направлении не наблюдается" и возложил ответственность за это на США, которые, по его словам, "уклоняются от консультаций по налаживанию нормального сотрудничества в правоохранительной области". За последние десять лет России удалось добиться экстрадиции на родину лишь нескольких граждан.

Между тем в посольстве США в Москве категорически отвергли все претензии российской стороны. "Соединенные Штаты не нарушали договор с РФ о взаимной правовой помощи по уголовным делам, - заявила "Коммерсанту" пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсен. - Это двусторонний договор, который обеспечивает двустороннее сотрудничество по определенным вопросам, связанным с уголовными преступлениями. Он не касается экстрадиции и не требует передачи России для отбывания наказания всех осужденных граждан РФ. Этот договор также не регулирует вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере между США и третьими странами и не имеет никакого отношения к запросам США об экстрадиции, направленным в третьи страны", - подчеркнула она.

По подсчетам правоохранительных органов США, граждане РФ нанесли американским компаниям ущерб на сумму не менее 5,8 млрд долларов, отмечает "Коммерсант".