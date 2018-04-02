Во Львове открывается выставка в честь белорусских героев АТО 2.04.2018, 14:23

1,083

Выставка «Белорусы с Украиной в сердце» начнет работать завтра.

Это – совместный художественный проект белорусских и украинских художников, посвященный событиям на Востоке Украины, сообщает «Радыё Рацыя».

Художественная выставка «Белорусы с Украиной в сердце» состоит более чем из четырех десятков картин.

Белорусская сторона представлены работами Геннадия Дроздова, Алеся Пушкина, Алеся Суши, Андрея Такинданга и Алеся Циркунова.

С украинской стороны к проекту присоединился донецкий художник Тарас Носар. Часть картин создавалась после выезда художников в зону боевых действий в 2015 году. Среди организаторов поездки были и бойцы из тактической группы «Беларусь», которые принимали участие в защите украинской независимости на Донбассе.

Арт-проект уже увидели в Крапивницком, Чернигове и на Херсонщине, а также в украинском посольстве в Беларуси. Выставка открывается во Львовском Дворце искусств 3 апреля.