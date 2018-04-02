Во Львове открывается выставка в честь белорусских героев АТО
- 2.04.2018, 14:23
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Выставка «Белорусы с Украиной в сердце» начнет работать завтра.
Это – совместный художественный проект белорусских и украинских художников, посвященный событиям на Востоке Украины, сообщает «Радыё Рацыя».
Художественная выставка «Белорусы с Украиной в сердце» состоит более чем из четырех десятков картин.
Белорусская сторона представлены работами Геннадия Дроздова, Алеся Пушкина, Алеся Суши, Андрея Такинданга и Алеся Циркунова.
С украинской стороны к проекту присоединился донецкий художник Тарас Носар. Часть картин создавалась после выезда художников в зону боевых действий в 2015 году. Среди организаторов поездки были и бойцы из тактической группы «Беларусь», которые принимали участие в защите украинской независимости на Донбассе.
Арт-проект уже увидели в Крапивницком, Чернигове и на Херсонщине, а также в украинском посольстве в Беларуси. Выставка открывается во Львовском Дворце искусств 3 апреля.