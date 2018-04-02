Почти как летом: в середине недели будет до +19 градусов 2 2.04.2018, 14:30

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Синоптики рассказали о погоде на неделю.

В середине недели в Беларуси установится по-весеннему теплая погода. В четверг и пятницу в некоторых районах страны — до плюс 19 градусов. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

3 апреля, во вторник, ночью по северо-восточной половине Беларуси уходящие фронты обусловят кратковременный снег, мокрый снег. Днем в области повышенного давления будет преимущественно без осадков, лишь в северо-западных районах страны под влиянием фронтального раздела пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, ночью подморозит и на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+1°С, максимальная температура днем +4…10°С, по юго-западу страны она повысится до +11…14°С.

В среду под влиянием атмосферного фронта ночью на большей части территории, днем по северо-востоку республики пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах ожидается туман, ночью по северо-востоку слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, днем потеплеет, и максимальная температура во второй половине дня повысится до +8…15°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +16…18°С.

5 апреля, в четверг, погодные условия будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, в отдельных районах республики не обойдется без кратковременных дождей, ночью местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +3…9°С, максимальная температура днем +11…17°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +19°С.

В пятницу ночью в отдельных районах, днем под влиянием атмосферного фронта на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +4…10°С, максимальная температура днем +11…17°С, по юго-востоку воздух прогреется до +19°С.