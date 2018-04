Cделать так, чтобы господин Путин проиграл 4 Уильям Бернс, The New York Times

2.04.2018, 14:59

Кремль переоценил свои возможности.

На прошедшей неделе 27 стран выслали более 150 российских дипломатов в связи с дерзким покушением на бывшего офицера российской разведки с применением химического оружия, совершенным на территории Великобритании. Москва быстро отреагировала на это, объявив о высылке 60 американских дипломатов.

Можно ли назвать этот момент концом фантазий президента Дональда Трампа о грандиозной сделке с президентом России Владимиром Путиным и началом трезвой долгосрочной стратегии?

Г-н Путин гордится своей способностью вести жесткую игру, имея на руках довольно слабые карты. Он находит массу возможностей поставить своих противников за рубежом в трудное положение и укрепить свои позиции внутри России. Для этого ему необходимо вести ассиметричную игру, то есть использовать пропаганду, чтобы оказывать влияние на другие страны, пользоваться слабыми местами открытых обществ и подчеркивать преимущества своего закрытого общества.

Г-н Путин последовательно оттачивал свое мастерство. Ему повезло применить его на практике там, где у него был наибольший интерес, в первую очередь на Украине. Покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию — это очередная классическая операция. Посредством нее г-н Путин сигнализировал своим политическим оппонентам, что несогласие имеет свою цену. Это покушение также показывает его противникам на Западе, что он готов нанести по ним удар в тот момент, когда они меньше всего к нему готовы, — и ему все сойдет с рук.

Вмешиваясь во внутренние дела и демократические системы Америки и ее союзников в последние несколько лет, г-н Путин переоценил свои возможности. Он готов идти на такой риск, который граничит с безрассудством, и он ввязался в такую борьбу, в которой возможности и ставки Запада гораздо выше, чем у него.

Г-на Путина, вероятно, удивили — но не встревожили — масштабы коллективной реакции на покушение на г-на Скрипаля. Он сможет пережить неудобства, связанные с потерей своих агентов за рубежом. Он также убежден, что разногласия на Западе приведут к тому, что эти шаги станут концом, а вовсе не началом реакции.

Сейчас крайне важно сделать так, чтобы г-н Путин проиграл. Это не призыв к эгоистичному самовозвеличиванию или к слепой конфронтации. Мы не можем заставить г-на Путина отказаться от его конфронтационных планов, но мы можем существенно их изменить, оказывая на него коллективное давление. Именно здесь нам и нужна дипломатия.

Агрессивный реваншизм г-на Путина способен замаскировать его слабость, но он не поможет ему избавиться от нее. Он все еще зависит от своей слабой экономики, на которую дополнительным бременем легли западные санкции. Он все еще не поставил точку в безрассудных авантюрах на Украине и в Сирии. Он вынужден смириться с растущими амбициями Китая. Оптимальный дипломатический ответ должен обнажить слабые места г-на Путина так же эффективно, как г-н Путин использовал наши.

Главное слабое место г-на Путина — это его дипломатическое одиночество. У него нет такой сети альянсов и партнерств, которые связывают США и их союзников. Хотя внутри коалиций работа почти всегда идет медленнее и тяжелее, результаты такой политики практически всегда более эффективны и долгосрочны. Сейчас крайне важно сотрудничать с нашими союзниками и Организацией по запрещению химического оружия, чтобы заставить г-на Путина признать его вину. Мы продемонстрировали нашу способность объединиться и ввести болезненные санкции против России в связи с ее вторжением на Украину. Теперь пришло время еще сильнее закрутить гайки, в полной мере реализовать те санкции, которые Конгресс США одобрил летом прошлого года, и тесно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы сохранить единство. Нам всем нужно сократить степень нашей уязвимости перед вмешательством России и наказать всех тех, кто помогает ей.

Стремление вновь сделать Россию великой является неотъемлемой частью стремления сделать г-на Путина и его друзей-олигархов богатыми. Это тоже можно считать их слабым местом. Слишком много стран слишком долго помогали представителям ближайшего окружения г-на Путина обогащаться. Этому необходимо положить конец.

После высылки дипломатов следующим логичным шагом должна стать такая же скоординированная кампания против кошельков представителей кремлевской элиты. Это будет очень болезненным шагом для целого ряда экономик, в том числе для экономики нашей страны. Мощный сигнал о том, что теперь у бизнеса будут иные правила, встревожит Москву и заставит ее задуматься над тем, какими могут быть дальнейшие шаги. Г-н Путин знает, что чем дольше ему отказывают в прямых иностранных инвестициях, тем быстрее будет слабеть его экономика.

Существует определенный риск того, что г-н Путин может ответить новыми агрессивными шагами. Мы должны постараться не спровоцировать ненужную эскалацию ситуации на Украине и не легитимировать скрытые махинации г-на Путина, проводя свои собственные тайные операции, будь то в киберпространстве или где-либо еще. Сохранение военных и дипломатических каналов — это не уступка и не признак слабости. Это способ продемонстрировать, что, хотя мы не готовы уступать г-ну Путину, мы все же не хотим окончательно отказываться от перспективы более здоровых отношений с Россией.

Может оказаться, что те меры, которые Запад принял на прошедшей неделе, — это всего лишь мимолетная фаза. Мы уже наблюдаем разногласия внутри Евросоюза, а Великобританию раздирают споры вокруг Брексита. Администрация Трампа просигнализировала об изменениях в политике — таких, как выход из соглашения по иранской ядерной программе, благодаря которым г-ну Путину будет легче чинить препятствия.

Но действия Америки на прошедшей неделе дают нам повод для надежды. Решительные дипломатические меры могут стать первым шагом. И тут наступает очередь самого трудного. Дипломатия не может изменить конфронтационные отношения США с Россией г-на Путина, но она может регулировать их. Г-н Путин прав в одном: у нас на руках более сильные карты. Просто мы разыгрываем их неумело.

Мы должны возглавить дипломатический процесс и продемонстрировать его силу и эффективность. Если мы этого не сделаем, мы так и будем лелеять наши фантазии о партнерских отношениях с г-ном Путиным и о ненужности дипломатии. В этом случае, несмотря на более сильные карты, мы проиграем.

