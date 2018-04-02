Равков о дедовщине в армии: Нарушения были и будут 13 2.04.2018, 15:17

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Андрей Равков

Фото: БелТА

По делу Александра Коржича опросили «дембелей».

В белорусской армии после случая с гибелью в учебке в Печах рядового Александра Коржича были проведены проверки, в том числе проверяло и само оборонное ведомство на предмет «неуставных отношений», заявил глава Минобороны Андрей Равков, сообщает БелТА.

«За это время мы опросили (в том числе и с помощью милиции) 18 тысяч человек — дембелей, их родителей. И было возбуждено всего лишь два уголовных дела. Из 18 тысяч опрошенных — всего два», — сказал министр, уточнив что одно из уголовных дел — о хищении телефона.

Равков также подчеркнул, что работа по мониторингу ситуации с соблюдением дисциплины в войсках идет постоянно и в этом заинтересовано в первую очередь само оборонное ведомство.

«А нарушения (факты неуставных отношений - прим. ред.) всегда были и будут, пока существуют взаимоотношения между людьми», — цитируют министра обороны информагентства.

При этом он привел пример, что в минувшее воскресенье в одной из воинских частей подрались двое военнослужащих.