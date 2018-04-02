Меркель стала чемпионом Германии по зарубежным поездкам 2.04.2018, 15:30

Канцлер Ангела Меркель побывала с зарубежными визитами в 79 странах мира.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) может считаться "чемпионом по зарубежным поездкам" среди всех политиков, занимавших пост главы германского правительства с момента основания ФРГ. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщило на своем сайте издание Bild. Оно ссылается на исследование, подготовленное sonnenklar.tv - телеканалом, специализирующимся на предоставлении туристической информации, сообщает dw.com.

За 12 лет на посту канцлера Меркель покидала Германию по служебной необходимости в целом порядка 419 раз. С зарубежными визитами она побывала в общей сложности в 79 странах.

Шрёдер и Коль - в тройке лидеров

Второе место по числу турне - 131 за семь лет - занимает Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), находившийся на посту канцлера с 1998 по 2005 годы. На третьей строчке - Гельмут Коль (Helmut Kohl, 1982-1998) (102 поездки за 16 лет).

Самым "умеренным" в плане зарубежных вояжей оказался Людвиг Эрхард (Ludwig Erhard, 1963-1966) - он побывал лишь в 12 государствах.

Чаще всего главы германского правительства наведывались с визитами в соседние государства: во Францию (106 раз, из них на счету Меркель - около половины), в Бельгию (92 раза), а также в США (63 раза). В пятерку вошли также Великобритания (35) и Италия (34).

В среду, 14 марта, Меркель была избрана парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд. После напряженных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ 12 марта было подписано коалиционное соглашение и сформировано новое правительство ФРГ.