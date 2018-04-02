Гродненская область: Те, кто платят дорожный сбор, сами дороги и ремонтируют 3 2.04.2018, 15:41

1,720

Фото: newgrodno.by

Жители Волковыска не дождались помощи от властей.

Жители Волковыска, устав ждать помощи от городских властей, решили собственными силами залатать наиболее аварийный участок дороги возле своего дома, сообщает newgrodno.by.

По словам местных жителей, асфальтное покрытие двора по ул. Франциска Скорины, 25 давно находится просто в катастрофическом состоянии. Из-за гигантских выбоин и изношенного дорожного полотна часто возникают аварийные ситуации.

Неоднократные жалобы местных жителей и обращения к администрации города ни к чему не привели. Не дождавшись помощи чиновников, жители дома 23 марта самостоятельно отремонтировали аварийные ямы.