В Минске 11-классник спас тонущую пенсионерку 1 2.04.2018, 15:51

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60-летняя женщина тонула в Цнянском водохранилище.

На прошлой неделе школьник спас женщину, которая тонула в Цнянском водохранилище. Как сообщили в УМЧС Минска, ЧП произошло 26 марта в 19 часов напротив дома №5 на улице Мирошниченко.

Школьник увидел в полынье зовущую на помощь женщину, которая находилась на расстоянии семи метров от берега.

Пока ехали вызванные спасатели, смелый парень не растерялся и спас 60-летнюю пенсионерку. Скорая помощь доставила женщину в больницу с общим переохлаждением.

В МЧС уточнили, что молодой человек — учащийся 11-го класса.