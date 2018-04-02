Турция выдала ордер на арест Гюлена по делу об убийстве российского посла 1 2.04.2018, 15:53

Фетхуллах Гюлен

Фото: EPA

Кроме оппозиционного проповедника, по делу проходят еще семь человек.

Турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек, в том числе живущего в США бывшего сотрудника службы безопасности Турции Эмре Услу (Emre Uslu). Всех их, как передает Haberturk, заподозрили в причастности к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Решение об их аресте, как уточняет издание, суд принял по итогам проведенного прокурором Анкары Адемом Акынчи расследования. При этом Гюлена суд признал организатором убийства российского дипломата. Еще семь фигурантов этого дела — Эмре Услу, Шариф Али Такалан, Ченгиз Озкан (Cengiz Ozkan), Джамаль Карат, Хамза Севинч, Темел Алсанджак (Temel Alsancak) и Мурат Токой, — как полагают турецкие правоохранительные органы, виновны в «организации теракта». Также они, как выяснили турецкие прокуроры, пытались «нарушить конституционный порядок».

Прежде в рамках расследования производства об убийстве Карлова, как напоминает Haberturk, под стражу были помещены еще семь человек, в том числе трое полицейских.

Российский посол в Турции был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. В момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства, в спину ему несколько раз с криками «Аллаху Акбар» и «Не забывайте Алеппо!» выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Впоследствии сам он был застрелен на месте происшествия сотрудниками правопорядка Турции.

В декабре 2017 года Hurriyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что российским спецслужбам, ведущим свое расследование убийства Карлова, удалось частично восстановить данные с переданного им турецкими правоохранительными органами жесткого диска компьютера Алтынташа. По информации собеседников издания, следов упоминаний запрещенных в России террористических организаций (например, «Исламского государства» или «Ан-Нусры») на диске не нашлось. Однако российским экспертам удалось выяснить, что в удаленных с него файлах упоминались Гюлен и его оппозиционная организация FETÖ. Ее Анкара также считает причастной к попытке госпереворота в стране в июле 2016 года. Сам Гюлен эти данные отрицает. С 1999 года он проживает в Соединенных Штатах. Анкара в свою очередь пытается добиться его экстрадиции, однако американские власти в ей в этом отказывают.