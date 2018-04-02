Россия поставит в Беларусь батарею «Тор-М2» и четыре Як-130 12 2.04.2018, 16:09

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Беларусь уже заплатила аванс.

В Беларусь на вооружение до конца текущего году будет поставлена батарея российской ЗРК "Тор-М2" и четыре самолета Як-130, сообщает interfax.by.

"Заключены контракты. Они обеспечены финансированием на закупку пятой батареи "Тор-М2" и четырех Як-130", - заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков журналистам в понедельник в Минске.

По словам министра, Беларусь уже заплатила аванс по контрактам. "Ожидаем, что до конца года поставка будет завершена", - сказал А.Равков.

При этом он отметил, что истребители Су-30 в текущем году не будут поставлены в страну. "Истребители, в лучшем случае, начнем получать в 2019-2020 году. Есть проблемы с российской стороны, с комплектующими. Поэтому немножко подождем", - добавил министр.