Фильм Спилберга собрал за первые выходные в прокате $181 миллион 2.04.2018, 15:52

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«Первому игроку приготовиться» стал самой успешной картиной режиссера за последние 10 лет.

Новый фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" собрал в мировом прокате 181 миллион долларов, сообщает zn.ua.

Отмечается, что в американском прокате фильм собрал 53 миллиона долларов и еще 128 миллионов – в других странах.

Как сообщает DTF, фильм показал лучший старт в США среди всех кинолент Стивена Спилберга за последние 10 лет. "Приключения Тинтина" (2011) стартовали в США с 9,7 миллиона долларов, "Шпионский мост" (2015) — с 15,4 миллиона, а "Большой и добрый великан" (2016) собрал в первый уик-энд 18,7 миллиона долларов.

Последний успешный старт среди картин Спилберга показал "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". В 2008 году фильм собрал за первые выходные в США 100 миллионов долларов.