Житель Гродно: Во время приступа комы врач скорой заявил, что я пьян, и уехал 5 2.04.2018, 16:29

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Эскулап назвал больного «наркоманом» и грозился вызвать милицию.

Работники здравоохранения весьма уважаемы в обществе, тем не менее негатив в их адрес не является редким явлением. Возможно, потому, что цена ошибки в данном случае слишком высока. Вот и на этот раз своей неприятной историей поделился с сайтом s13.ru житель Гродно Валентин.

«Я являюсь больным сахарным диабетом уже 21 год. У меня сахарный диабет 1-го типа, основным диагностическим признаком которого является хроническая гипергликемия — повышенный уровень сахара в крови. В отличие от сахарного диабета 2-го типа, характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина, вызванной деструкцией бета-клеток поджелудочной железы. За время болезни случалось разное, но такое произошло впервые, ночью 1 апреля около трех часов ночи во сне у меня упал сахар (гипогликемия).

Гипогликемия — патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже 3,5 ммоль/л, периферической крови ниже нормы (3,3 ммоль/л), вследствие чего возникает гипогликемический синдром.

Моя жена вызвала скорую медицинскую помощь. Машина приехала примерно минут через 20, все бы ничего, но дальше начинается самое интересное. Начнем с того, что когда вызывали скорую помощь, то по телефону было сказано, что у больного сахарным диабетом гипогликимическая кома. Первое, что должен сделать врач, придя по вызову, это взять анализ крови на содержания сахара. Но поскольку у меня уже начался гипогликемический синдром, а это ведет к тому, что больной может не отдавать отчет своим действиям, материться и сопротивляться, что со мной и было. Врач, глядя на это, предположил, что я пьян и спросил у жены не выпивал ли я. Хотя перегара не было (кстати у диабетиков может быть запах ацетона от кожи при высоких сахарах), да и не пил я алкогольные напитки.

Но следующее повергло жену в шок. Не сделав анализы, стоя в метре от меня, он сказал мы не имеем право применять силу (так что, если у вас сахарный диабет или, к примеру, эпилепсия, то по логике данного врача вам оказывать мед помощь никто не будет даже если на кону ваша жизнь). Дальше еще больше, веселая фраза от него же: «Кожные покровы сухие – он наркоман. Мы уходим и вызываем милицию».

На просьбу жены оставить номер бригады и свои ФИО, он сказал «Звоните 103, уточняйте там, и удачи вам со следующей скорой».

Итог, после ругани в 103 выслали вторую бригаду скорой помощи, которая приехала минут через 10, врач взяла анализ крови и сделала иньекцию глюкозы, привели в чувство, за что второй бригаде большое спасибо и низкий поклон.

Когда я пришел в себя и услышал все, что происходило, я позвонил в 103 где мне дали номер бригады с Карбышева, 4. Далее милицию вызвал уже я, приехали сотрудники милиции и следственного комитета, приняли заявление, а сегодня утром я написал жалобу в облздравотдел.