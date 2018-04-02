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Ученые: За сто лет Сахара выросла на четыре Беларуси

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  • 2.04.2018, 16:40

Субтропические пустыни будут продвигаться на север.

Площадь пустыни Сахара с 1920 года увеличилась примерно на 10% — новая территория оказалась в четыре раза больше Беларуси. Научная работа о росте пустыни опубликована в журнале Journal of Climate, кратко о нем рассказывает сайт Мэрилендского университета.

Обычно пустыней называют территорию, на которой выпадает меньше 100 миллиметров осадков в год или меньше. В зависимости от сезона площадь Сахары колеблется: сухой зимой она больше, а влажным летом — меньше.

В новой работе исследователи проанализировали данные об осадках, зарегистрированных во всей Африке с 1920 по 2013 год. Выяснилось, что без учета сезонных колебаний Сахара увеличилась как минимум на 10 процентов, то есть на 847 000 квадратных километров.

Для сравнения: площадь Беларуси составляет 207 595 квадратных километров. Это значит, что площадь, которой «приросла» пустыня, более чем в четыре раза превышает площадь нашей страны.

Обычно пустыни в субтропиках образуются из-за ячейки Хэдли — явления, при котором воздух поднимается на экваторе и опускается в субтропиках. Ученые считают, что это явление усиливается из-за изменения климата, поэтому субтропические пустыни могут продвигаться на север.

Однако распространение Сахары на юг предполагает, что на нее повлияла также североатлантическая осцилляция — колебания температур морской поверхности на севере Атлантического океана.

По мнению исследователей, природные причины — тихоокеанская декадная осцилляция и североатлантическая осцилляция — стали причиной примерно двух третей расширения пустыни. Оставшуюся треть ученые называют результатом деятельности человека.


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