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МВФ заявил о рисках постепенного ослабления рубля

  • 2.04.2018, 16:45

Белорусский рубль будет постепенно слабеть к валютной корзине.

В последнюю неделю марта курс доллара вырос на 0,2%, до 1,9508, евро подешевел на 0,3%, до 2,4039, курс российского рубля снизился на 0,4%, до 3,4043, пишет финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел» Жанна Кулакова для kp.by.

Эксперты МВФ на прошлой неделе заявили о рисках девальвации в Беларуси. Свою позицию МВФ обосновал высоким уровнем валютного госдолга и низкими золотовалютными резервами. Дело в том, что в казне недостаточно собственных средств, чтобы в полном объеме погасить валютный госдолг. Из-за этого правительство постоянно осуществляет новые заимствования: за последний год Беларусь получала кредитные средства от России, ЕФСР, а также размещала валютные облигации. Однако часть платежей все же осуществляется своими силами, в том числе за счет выкупленной на внутреннем рынке иностранной валюты. Логично, что это повышает совокупный спрос на иностранную валюту и может оказывать на рубль давление. Речь идет о том, что национальная валюта может постепенно слабеть к корзине.

Наш старый прогноз, предполагающий ослабление рубля по итогам 2018 года не более чем на 10%, остается актуальным. При этом курс доллара, по нашим оценкам, будет расти медленнее, а наибольший рост продемонстрирует евро.


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