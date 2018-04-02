Андрей Пионтковский: Метафизическое поражение Путина 1 2.04.2018, 16:57

1,571

Андрей Пионтковский

Правитель РФ Владимир Путин образца 2018 года не может себе позволить «новые славные победы».

Отныне глава Кремля для укрепления собственной власти намерен использовать иную модель, - сказал в интервью «Обозревателю» российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

По его мнению, Путин образца 2018 года принципиально отличается от Путина образца 2014 года, периода так называемой «русской весны».

«Путин и весь российский фашизоидный политический класс в 2014 году был на пике эйфории. «Русский мир», «воссоединение рассоединенной нации», «Новороссия" из 12 областей, дальше – везде, угроза Балтии…» - заявил Пионтковский.

«Тогда они думали об этом совершенно серьезно. И Путину казалось, что он нашел золотую жилу вечного правления, что он на алтарь своей власти будет приносить восторженному народу все новые и новые славные победы. Но очень быстро он понял, что это невозможно», - добавил он.

Последующие события, по мнению политолога, показали, что украинцев не вдохновила идея «русского мира».

«А военная операция в Сирии, призванная отвлечь внимание от этого «метафизического поражения», также не была победоносной», - сказал Пионтковский.

По его оценкам, «Запад не позволит Путину больше ничего, никаких больше славных побед не будет». Понимая это, глава Кремля «будет продавать другую модель – оруэлловскую вечную войну, вечное балансирование на грани войны в осажденной крепости - он будет сидеть в осажденной крепости, с гниющей экономикой и пугать всех оттуда своей ядерной дубинкой», - предположил политолог.

И добавил: «Если говорить об украинских делах – не полезет он ни на Мариуполь, ни тем более на Киев, понимая, что реакция Запада – многоплановая, и военная, и экономическая и какая угодно – будет просто сокрушительной для его власти».