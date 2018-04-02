«Сидел на проходной, получал $14 в месяц» 2.04.2018, 17:03

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Как минчанин вышел из декретного отпуска и остался без работы.

Минчанин Владимир в 2016 году ушел в декретный отпуск почти на два года. До этого он работал специалистом по снабжению в Боровлянах и получал почти 700 рублей. Когда мужчина захотел вернуться на работу, условия труда для него сделали невыгодными: «нужно было каждый день приезжать в Дзержинск и сидеть 48 минут на проходной, ничего не делая». За эту работу ему платили 27 рублей в месяц, эти деньги не покрывали расходы на дорогу. Однако директор фирмы считает, что «сотрудник пострадал от собственной жадности», пишет tut.by.

В августе 2014 года Владимир устроился специалистом по снабжению в компанию, где занимались производством блочно-модульных котельных. В декабре этого же года у него родилась дочка.

— Год она находилась с мамой, а я работал. В феврале 2016-го переоформил декретный отпуск на себя и два года смотрел за маленькой дочерью, — рассказывает мужчина.

Официально Владимир находился в декрете до 24 декабря 2017 года. За месяц до этой даты он отправил письмо нанимателю о том, что хочет вернуться на старую должность, «хотя бы на полставки». По его словам, ответа не последовало. Тогда мужчина поехал на старое место работы, где узнал, что фирмы по этому адресу нет уже полтора года.

— Это обязанность нанимателя — предупредить, что фирма переезжает, меняет форму собственности, не работает, сокращается. Но никаких действий не происходило. Начал связываться с бывшими сотрудниками, и они сказали, что их уволили через полгода после того, как я ушел в декретный отпуск. Уволили, как выяснилось потом, всех, кроме директора, главного бухгалтера и меня, потому что я был в декретном отпуске.

Тогда Владимир обратился к властям с просьбой помочь разобраться в ситуации.

— Началась долгая переписка. Во всех инстанциях в один голос утверждали: «Ты должен выйти, тебя должны найти, контракт еще действует». Все из-за того, что фирма не находилась на стадии ликвидации и исправно платила налоги, у нее была действующая лицензия, — объясняет мужчина.

После обращения в различные инстанции Владимир получил долгожданное письмо от бывшего начальника: «Там было сказано, что из-за сокращения должности меня хотят уволить по аналогичной статье». Мужчина согласился с предложением, но при этом немного изменил его условия.

— Я дописал в контракте, что если фирма не ведет хозяйственную деятельность, а при этом должность сокращается и мне не предоставляют альтернативных должностей, то прошу выплатить две среднемесячные зарплаты и позволить уволиться в день выхода на работу.

Письмо было отправлено директору, но за 9 дней до предполагаемого выхода на работу Владимиру пришел новый контракт.

— По старой должности с зарплатой в 27 рублей в месяц с графиком работы и работой в городе Дзержинске, месте их юридической регистрации.

Владимир поясняет, что у фирмы было два адреса. Юридический адрес находился в Дзержинске, на территории завода «Элис». Фактический адрес был в поселке Опытный Боровлянского сельсовета.

— Вначале меня предупредили, что должность сокращают. Я соглашаюсь с этими условиями, и тут приходит новый трудовой договор — ты восстановлен, пожалуйста, работай. Но в другом городе, в скотских условиях, с ужасным графиком и мизерной зарплатой, — возмущается мужчина.

Владимир должен был четыре раза в неделю появляться на работе в Дзержинске. В понедельник и среду — с 9.00 до 9.48, а во вторник и четверг — с 13 до 13.48.

По словам мужчины, он приезжал в Дзержинск и «сидел на проходной под видеокамерами 48 минут».

— Это по заявлению нанимателя является экономически обоснованным — фирма якобы вела хозяйственную деятельность и я должен заниматься своими обязанностями. Но там нет ни имущества, из работников фирмы никто не появлялся, кроме меня. Видеокамеры фиксируют время, по видео потом ведется табель учета моего рабочего времени. А я просто сидел.

На территорию завода мужчину не пускали. В итоге Владимир написал заявление в Дзержинский РОВД с просьбой произвести проверку.

— Месяц шла проверка, после чего пришел ответ, что все в порядке. Там не нашли в сложившейся ситуации никакого злого умысла, нарушения указа № 180 о выходе из декретного отпуска, ухудшения условий труда.

Поэтому мужчина ездил из Минска в Дзержинск и обратно за свои деньги. Дорога занимала три часа в обе стороны. По деньгам это составляло примерно 7,5 рубля при зарплате в 27 рублей в месяц. По словам Владимира, наниматель ежедневно проверял, приехал ли мужчина на работу, а сам там не появлялся.

Владимир продолжал ездить на работу в Дзержинск, чтобы не быть уволенным за прогул. «Кому нужен мужчина-декретник, уволенный по статье», — говорит мужчина.

«Я не заставлял его на эту работу выходить!»

Директор компании Павел рассказывает, что к тому моменту, когда Владимир вышел из декрета, «фирма существовала только по документам и никакой деятельности уже не вела».

— Он вышел на работу, потому что я не мог его уволить (человека, который ушел в декретный отпуск, обязаны принять на последнем месте работы. — Прим. TUT.BY). Хотя ожидал, что он придет и скажет: «Фирма не работает, я все прекрасно понимаю, давай напишу заявление об увольнении и заберу трудовую». Но он хотел денег.

Директор поясняет, что за 2 месяца до конца декретного отпуска он пытался связаться с Владимиром — прислал уведомление, что тот будет сокращен через два месяца после выхода на работу. Владимир предложение принял, но с оговорками — наниматель должен выплатить ему компенсацию из двух среднемесячных зарплат.

— Денег, чтобы выплатить компенсацию, у фирмы не было. Тогда я прислал ему второй контракт, с рабочим днем в 48 минут. Договор он мне не передал, но при этом вышел на работу 26 декабря 2017 года. Сейчас он утверждает, что не соглашался с условиями. Но если человек выходит на работу в назначенный день и приступает к своим трудовым обязанностям, фактически считается, что договор принят.

По мнению мужчины, «работник пострадал от собственной жадности»: «Я не заставлял его на эту работу выходить!»

— То, что нет работы, не значит, что он не работал. Фактически он трудился — договор был подписан, зарплата платилась, работа посещалась. Естественно, я не ездил и не контролировал его. Сейчас Владимир пришел в суд требовать деньги, а оснований для этого нет.

Суд Дзержинского района рассмотрел этот трудовой спор 2 февраля этого года и отказал Владимиру в иске. 26 февраля Павел уволил мужчину по уведомлению о сокращении.

— Во время декретного отпуска я не мог его сократить. Но после того как Владимир принял условия договора, я смог его уволить согласно постановлению и подписанному уведомлению. С удовольствием отдам ему трудовую и забуду про эту ситуацию, как про страшный сон.

Однако трудовую книжку Владимир, по словам директора, забирать отказался. Мужчина подал кассационную жалобу и намерен отклонить решение Дзержинского суда.