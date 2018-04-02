Слушайте музыку революции! Евгений Ихлов

2.04.2018, 17:27

Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

И ведет себя власть уже комично.

Вторично в течении календарного года мы стали свидетелями репетиций следующей революции.

Год назад - это был "всероссийский марш "Антидимон". Тогда очень важным был не только выход на улицы целого социального слоя, от которого этого никто не ждал, и даже не тупая контрпропаганда власти (от ролика Алисы Вокс до педсостава, пугающего школьников и студентов "подвалами Лубянки" [как в знаменитейшем анекдоте сорокалетней давности: "При Сталине вас бы за такие разговорчики, что у нас якобы ничего нет в магазинах, просто бы расстреляли, а пока - предупреждаем..." - "Ну вот, у них теперь даже патронов нет!"], но - дикая травля Навального выброшенной гнить на берег новой протестной волной старой оппозиции.

Как это предвосхитило либеральную борьбу с "забастовкой"!

Но сейчас мы видим не только стихийные выходы протестующих, перед которыми власть уже прогибается: не смеет разгонять, объявляет траур (после начала стихийного процесса), увольняет начальников... и при этом пытается нейтрализовать стихийно выдвинувшихся народных трибунов... И ведет себя власть уже комично: не успел Песков брякнуть, что Путин "под давлением никого не снимает", не успели "слить в источники", что Тулеева оставят мариноваться полгодика, как - раз - и в отставку! И опять "Усы" "несли пургу"! Даже напрасно несчастного Вострикова вынудили "отмазывать" Тулеева.

"Слушайте музыку революции!"

И заодно - готовый ответ на Вопрос Вопросыч этой зимы: что сильнее влияет на власть - лишние 3-4 процентных пункта электоральных достижений или митинг, сулящий начальству "полевую ректальную офтальмологию"?!

Шанс, который мы потеряли: ведь могильщиком путинизма могла стать "белоленточная" революция, а в историю войдет "мусорная"!

Евгений Ихлов, facebook.com