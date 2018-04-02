Крик души инспектора: Я нарушу закон или потеряю работу за невыполненный план 2.04.2018, 17:39

Сотрудник инспекции по семеноводству, карантину и защите растений рассказал о своей работе.

Недавно в отношении председательницы сельсовета в Мстиславском районе было возбуждено уголовное дело — женщина составляла на сельчан протоколы, штрафы по которым нередко сама и оплачивала. А все для того, чтобы ее саму не наказали за бездействие.

После этой истории в «Нашу Ниву» обратился еще один сотрудник бюджетной сферы, который рассказал, что также стоит перед сложным выбором: либо выполнить план, либо остаться без работы.

Антон (имя изменено по просьбе собеседника) живет в одном из райцентров. Работает в инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Такие организации существуют в каждом районном центре (они подчиняются областным инспекциям, те — республиканской).

«Каждой инспекции доводится план по платным услугам. Семеноводы проверяют документы на семена, инспекторы защиты растений проверяют применяемые в сельском хозяйстве инсектициды.

Я работаю в инспекции по карантину. Мое дело — проверка и оформление документов на фрукты и овощи для экспорта за границу. Обычно это заказывают организации или ИП, но мне их не засчитывают. По плану я должен предоставить платные услуги физическому лицу — то есть обычному человеку, который повезет, например, картофель за границу.

У меня должен быть минимум один такой клиент в месяц, — объясняет Антон. — Но с этим большая проблема. Ведь обычные люди ни фрукты, ни овощи за границу не вывозят — им это не надо».

Причем, подчеркивает собеседник, клиент должен везти более 15 кг фруктов или овощей. Если меньше, то документы оформлять не нужно.

Такого клиента, утверждает Антон, в райцентре найти просто невозможно.

«Например, вы везете картофель. Во-первых, вам еще летом нужно сделать анализ почвы, это 10 рублей. Потом — в областном центре проверить картофель на вирусы (в районах этот анализ не делают). Значит, еще рублей 10—12. После этого вы придете ко мне со всеми справками и около 50 рублей заплатите за сертификат, позволяющий вывезти вашу картошку за границу (такой сертификат выдается один на машину, неважно, какая масса груза, хоть 20 кг, хоть 20 тонн). Затем человек приедет на рынок, там ему нужно еще заплатить… Ну и в итоге никто этого не делает, — пожимает плечами Антон. — В нашем районе есть несколько ИП, но по плану должна быть оформлена услуга еще и на физическое лицо — а его нет. Ну просто нет. За месяц никто не обратился».

Не обращаются люди, полагает Антон, потому что везти картошку в ту же Россию просто невыгодно.

«У нас заставляют местное райпо ездить в Россию — кажется, два раза в год они должны участвовать в сельскохозяйственных ярмарках. Райпо имеет свой план по экспорту, поэтому вынуждено ездить. Они оформляют документы, платят водителю, продавцу суточные… Выгодны такие поездки не всегда, но выбора нет. План есть план, райпо должно ехать», — говорит Антон.

«Нам план по физическим лицам довели недавно. Сообщили, что в марте должен быть минимум один такой клиент. Если план не выполнишь, на следующий месяц сидишь за свой счет — мол, работы нет и ты сам ее себе не ищешь.

И вот я думал уже сам заплатить те 50 рублей, чтобы не сидеть потом без работы… Зарплата у меня 300-400 рублей, может, и небольшая, но лучше такая, чем никакой. Но не знаю, как оформить документы и на чье имя. Сертификат — это бланк строгой отчетности, серьезный документ… И не знаю, могу ли его просто так, «в пустоту» выдать, и что будет со мной, если кто-то узнает. И что это будет? Подделка документа и нарушение закона? Или нет?

И что, мне теперь придется ежемесячно платить и выписывать липовые справки самому себе?»

По словам Антона, недавно возникла необходимость искать и других клиентов. Говорит, начальство требует, чтобы минимум два человека, которые торгуют в райцентре, обратились к нему для проверки овощей.

«И в результате нас заставляют гонять на местном рынке старушек, торгующих рассадой, чтобы они оформляли у нас документы: проверяли свою землю, заказывали какие-то анализы. Конечно, им это совершенно не нужно, — говорит Антон. — Плюс еще проблема: у нас по платным услугам прогрессивная система. Это значит, что если мы в прошлом году заработали на платных услугах условные 100 рублей, то в этом году должны заработать 150. Но это невозможно. Ведь количество хозяйств в районе не растет, деревни же вымирают. Соответственно, не растет и количество обращений к нам. Откуда тогда нам взять деньги, если услуги требуются лишь тем же самым людям? Неизвестно».

В главной республиканской инспекции по семеноводству, карантину и защите растений слова Антона опровергают.

«Никаких планов никому не доводят, так как их просто не существует. Предоставление платных услуг происходит по заявительному принципу — есть клиент, значит предоставляются услуги. А если клиента нет, то никакого наказания в отношении сотрудника инспекции быть не может. Это выдумка вашего собеседника», — заверил Александр Пискун, директор республиканской инспекции.