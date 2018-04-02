Минское «Динамо» подписало новый контракт с Горди Дуайером 2.04.2018, 17:43

Горди Дуайер

На должность главного тренера клуба были и новые кандидатуры.

Минское «Динамо» объявило о подписании нового однолетнего контракта с главным тренером Горди Дуайером, сообщает сайт клуба.

Как отметил генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Анатолий Курилец, данный шаг является первым в формировании команды на следующий сезон:

— Строительство коллектива начинается с главного тренера, и это правильно. Мы очень хотели подписать соглашение с Горди Дуайером как можно раньше, чтобы спокойно приступить к формированию состава.

Безусловно, у нас были и другие кандидатуры, помимо Горди, но именно он был для нас в приоритете. Проанализировав итоги прошлого сезона, пришли к выводу, что тренерский штаб сделал все или почти все возможное, чтобы команда выполнила поставленные перед ней задачи. Где-то получалось, где-то нет, но работа была проделана очень серьезная, и не хотелось бы потерять ее результаты, утратить то хорошее, что было найдено.

Уверен, что Горди Дуайер тот тренер, который нужен сейчас «Динамо». Это молодой, но уже достаточно опытный и амбициозный специалист, прошедший школу НХЛ и КХЛ. Он много нового и интересного привнес в наш клуб и привнесет еще в будущем. Рядом с ним прогрессируют не только белорусские игроки, но и наши специалисты, входящие в тренерский штаб команды.

Перед клубом стоят серьезные задачи на следующий сезон. Это, конечно, выход в плей-офф, яркая и стабильная игра на протяжении всего чемпионата. Хотелось бы в этот раз не остановиться на стадии четвертьфинала конференции, но и пошуметь в нокаут-раунде. Понимаем, что у нас есть долг перед болельщиками. Хотим их в следующем сезоне порадовать.

Подписание контракта с главным тренером — только первый шаг. В ближайшее время будут другие трансферные новости. Уверен, что ситуации прошлого лета, когда к началу сборов состав не был сформирован еще и наполовину, мы не допустим, — заявил Курилец в интервью официальному сайту клуба.