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РФ объявила персоной нон грата дипломата Черногории

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  • 2.04.2018, 18:20
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Россия решила выслать черногорского дипломата в ответ на аналогичный шаг Подгорицы.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Сообщается, что в понедельник в ведомство был вызван посол Черногории в РФ.

«Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического работника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипаля» российская сторона объявляет persona non grata сотрудника черногорского посольства», - говорится в заявлении.

Напомним, 28 марта Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата и отозвала согласие на назначение почетного консула РФ в стране.

Как известно, 29 стран высылали российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.


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