Под Борисовом сформировали отдельный женский отряд 10 2.04.2018, 18:30

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Фото: Минобороны

В отряде около 40 женщин, которых призвали из запаса.

На 227-м общевойсковом полигоне под Борисовом развернут отдельный медицинский отряд из числа военнослужащих запаса. Среди них — около 40 женщин, сообщает «Белсат» со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

Отряд предназначен для медицинского обеспечения военнослужащих во время полевого выхода. Кроме того, планируется отработка практических навыков в проведении транспортировки и поэтапной медицинской помощи условно раненым и больным.

Напомним, 12 марта секретарь Совета безопасности Станислав Зась вручил министру обороны Андрею Равкову поручение Александра Лукашенко провести проверку Вооруженных сил Беларуси. Проверка включает в себя проведение учений с боевой стрельбой, формирование отдельной механизированной бригады и др. Из запаса призывается до 2 тыс. военнообязанных.

Напомним, 12 марта секретарь Совета безопасности Станислав Зась вручил министру обороны Андрею Равкову поручение Александра Лукашенко провести проверку Вооруженных сил Беларуси. Проверка включает в себя проведение учений с боевой стрельбой, формирование отдельной механизированной бригады и др.

Из запаса призывается до 2 тыс. военнообязанных, в том числе 50 женщин (в основном медики). Призыв женщин — исключительный случай для белорусской армии, это особенность нынешней проверки Вооруженных сил, отмечают в Минобороны.