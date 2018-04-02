Завтра власти расскажут, за что будут платить «тунеядцы» 12 2.04.2018, 18:47

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Подготовить перечень «антитунеядских» услуг чиновникам поручил Лукашенко.

Об этом сообщает euroradio.by.

1 апреля государство должно было объявить "тунеядцам", за какие услуги они будут платить по стопроцентным тарифам:

По пункту 7.3 Декрета №1, до 1 апреля 2018 года государство должно:

- утвердить примерное положение о комиссии.

определить:

- услуги с возвратом затрат и условия их предоставления,

- порядок расчета и внесения платы за услуги с возвратом оплаты,

- внести в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложения по:

ограничению предоставления трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, безналичных жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и государственной поддержки при постройке (реконструкции) или покупке жилых помещений,

совершенствованию законодательства в сфере профилактики правонарушений,

о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории и пребывание в них.

Подготовить перечень "антитунеядских" услуг чиновникам поручил Александр Лукашенко, когда в январе 2018 года подписал Декрет №1 о занятости населения. Этот декрет заменил скандально известный Декрет №3, который вынуждал нетрудоустроенных граждан отдавать государству 20 базовых в год. Но протесты "тунеядцев" сделали своё: декрет пересмотрели, плату отменили, решили, что "тунеядцы" будут платить за услуги 100%.

Но за какие именно услуги, так и не придумали.

"Ничего о тунеядцах не знаю. У меня нет времени с вами разговаривать", — отвечает на вопрос журналистов глава администрации правителя Наталья Кoчанова в первый день весенней сессии парламента.

Пытаемся уточнить информацию в Министерстве ЖКХ, поскольку оплата за некоторые коммунальные услуги должна обходиться "тунеядцам" в копеечку.

"Не мы разрабатываем этот нормативно-правовой акт, — говорят в пресс-службе министерства. — Поэтому не в курсе, что там будет".

Пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин говорит, что постановление ждут со дня на день. Здесь сами следят за сайтом pravo.by:

"Когда увидим постановление, тогда мы будем готовы что-то комментировать. Оно будет опубликовано на pravo.by, мы отслеживаем сайт".

От пресс-службы Совета Министров со второй попытки мы услышали оптимистичный ответ:

"Завтра на сайте Совмина выйдет официальное постановление", — отвечает пресс-секретарь Совмина Владислав Сычевич.

То есть за три месяца чиновники всё же что-то придумали?