Экономисты: Запад должен всерьез задуматься об экономическом наказании Кремля 5 2.04.2018, 18:59

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Спектр мер широк: от заморозки активов и изъятия незаконных вложений до запрета на инвестиции в российские бумаги.

После того, как в британском парламенте 28 марта прошли слушания о «темных» деньгах из России, вложенных в экономику Соединенного Королевства, многие критики Кремля воодушевились: похоже, впервые в Британии, куда богатые и сверхбогатые россияне вложили миллиарды долларов за последние 15-20 лет, нашли способ эффективно отреагировать на как химическую атаку в Солсбери, так и на общий агрессивный настрой Москвы в отношении Европы и Запада в целом, пишет «Голос Америки».

Этому примеру, как полагают экономические специалисты, могли бы последовать и другие страны Европы, а также Соединенные Штаты, Во всяком случае, именно это предлагают те, кто считает, что Москву надо наказать за попытки подрыва западных демократий и за аннексию территории соседних с ней стран.

Андерс Ослунд: Нужно ответить Путину и его друзьям заморозкой их активов

В статье «Пора разобраться с деньгами Владимира Путина на Западе», опубликованной в Washington Post, Андерс Ослунд – экономический советник российского правительства в начале 1990-х и пишущий сейчас книгу о клановом капитализме в путинской России – говорит, что деньги, которые были выкачаны нынешним президентом России и его окружением, огромны.

«Борис Немцов, убитый рядом с Кремлем, и по-прежнему активный оппозиционный политик Владимир Милов разоблачили эту клептократию в своей брошюре “Путин и Газпром” в 2008 году… Общие оценки указывают на личное обогащение Путина и его ближайших друзей на суммы от 20 до 25 миллиардов долларов в год, с 2006 года. Немцов и Милов отразили в своем документе кражу из “Газпрома” 60 миллиардов долларов с 2004 по 2007 год, и это, вероятно, чуть более половины их обогащения, которое с тех пор только увеличивалось. К настоящему времени эта группа могла накопить от 240 до 300 млрд долларов США» - напоминает Ослунд в своей статье.

Эксперт говорит о нужности «Закона Магнитского» и санкций Минфина США в отношении причастных к аннексии Крыма, но сетует на неэффективность этих норм:

«До сих пор, к сожалению, эти новые законы не оказались особенно эффективными, поскольку правительство США обнаружило лишь несколько миллионов долларов их активов».

Объемы же «темных» денег, вливающихся в экономику США, по словам Андерса Ослунда, гигантские:

«В 2015 году Казначейство США оценило, что в Соединенных Штатах отмывали 300 миллиардов долларов в год. По словам Раймонда Бейкера, основателя Global Financial Integrity, в удачный год правительство США обнаруживает 0,1 процента этих денег. Причина? Анонимным компаниям разрешено инвестировать в эту страну».

«Это необходимо остановить ради национальной безопасности. Лучший британский и американский асимметричный ответ на гибридную войну Кремля заключается в том, чтобы раскрыть запасы Путина и его попавших под санкции друзей в наших странах и заморозить их», – предлагает Андерс Ослунд.

Борис Зилберман: Власти США стали приглядываться к контролю за происхождением денег полтора года назад

Эксперт по России и Евразии Центра защиты демократий Борис Зилберман в интервью Русской службе «Голоса Америки» отмечает, что власти США уже задумались над тем, о чем говорит Андерс Ослунд:

«В Конгрессе сейчас внимательно рассматривают эту проблему, приглядываются к тому, какие компании покупают недвижимость, на это обращают внимание в Комитете по банковским и финансовым услугам.

Прежде всего, конечно, смотрят на то, кто является реальным владельцем. В Конгрессе есть совершенно определенное движение в сторону прояснения таких конечных бенефициаров, приобретающих дорогие дома в Нью-Йорке, Майами или Калифорнии, чтобы устранить неясность в вопросе, откуда пришел инвестор».

Зилберман говорит, что интерес к проблеме был по-настоящему проявлен лишь недавно:

«Эта проблема начала восприниматься Конгрессом серьезно примерно около полутора лет назад, когда повнимательнее присмотрелись к тому, что происходит и дома, и у союзников, в частности, в Лондоне, где российские олигархи скупают целые кварталы и используют подставные компании, чтобы купить имущество на деньги, выведенные в офшоры из России».

Эксперт сравнивает проникновение российских денег в Британию и США: «Конечно, российские деньги проникли в британскую финансовую систему гораздо глубже, чем в систему США – во-первых, потому, что британская система меньше и более доступна для проникновения. Так было изначально, когда еще в 1990-е российские богачи начали покупать объекты в Британии, и это продолжилось до середины 2000-х. Но в последние десять лет мы увидели другой тренд, когда российские олигархи стали приезжать в США, их жены стали приезжать сюда рожать или привозили детей, чтобы те получали американское гражданство, начали покупать недвижимость во Флориде».

В настоящее время, по словам Бориса Зилбермана, российские деньги по-прежнему не встречают препятствий в США, особенно если с первого взгляда не ясно, что они российские:

«Правила очень легкие, банки не обязаны спрашивать, откуда, собственно, пришли деньги, им не нужно знать покупателя, и в этой ситуации довольно легко скрыть, откуда реально пришли деньги. Пока все, я бы сказал, очень небрежно».

«Сейчас реальный владелец устанавливается только в случае, если проводится специальное расследование, или, например, идет процедура развода: данные вскрываются, и становится ясным, кто владел тем или иным активом. Собственно, поэтому у нас толком нет ясной картины, кто что купил: это могут быть граждане России или Китая, которые получили деньги на эту покупку в результате незаконных действий. Мы устанавливаем это лишь время от времени, у нас нет системы или правил, которые бы ясно регулировали решение этой проблемы», – рассказывает Борис Зилберман.

В то же время специалист по России говорит, что в Конгрессе рассматриваются два законопроекта (True Incorporation Transparency for Law Enforcement Act и Counter Terrorism and Illicit Finance Act), которые призваны решить эту проблему:

«Есть законодательные предложения, поступившие на рассмотрение в Конгресс от представителей обеих партий, но они еще не приняты. Их принятие было бы первым шагом в создании системы эффективного контроля над тем, кто реально чем владеет. Понятно, что финансовый сектор не очень заинтересован в такого рода контроле: если деньги есть на рынке, они их хотят, и это общая проблема».

Владислав Иноземцев: нужно перестать торговать российскими биржевыми бумагами

Известный российский экономист Владислав Иноземцев в комментарии для «Голоса Америки» заявил, что у Вашингтона есть самый мощный, но и самый опасный рычаг финансового воздействия на Москву:

«У США есть возможность крайней меры – заморозить российские вложения в облигации Федерального резерва США. Российские госструктуры – Минфин и Центробанк – сидят в американских государственных ценных бумагах на десятки миллиардов долларов. Но это, фактически, было бы объявлением войны, потому что это прямой отъем чужой собственности».

«Такое уже было, так называемый “иранский вариант”, но против Ирана все-таки существовали санкции ООН, а потом, любая крупная развивающаяся страна, будь то Саудовская Аравия или Китай, после этого десять раз задумается, вкладывать ли деньги в американскую экономику. А это не шутки: у Китая этих вложений больше триллиона долларов, поэтому, я думаю, на такое никто не пойдет», – предостерегает Иноземцев.

По мнению экономиста, желающие воздействовать на Кремль через экономику должны пойти другим путем: «Я бы сказал, что более серьезным ударом был бы запрет на листинг российских компаний на Лондонской бирже. Их бумаги котируются в основном в Лондоне, там проходит процентов 80 по российским биржевым бумагам, и если их оттуда выгнать, то думаю, это будет очень сильный удар. Все крупные инвесторы ориентируются на цены, которые складываются на рынке в Лондоне.

Сам факт такого решения собьет капитализацию российских компаний вниз процентов на десять, и вот это будет серьезным ударом именно по олигархическим структурам, которые близки к Путину».

«Я предполагаю, что и американское, и британское правительство имеют возможности для того, чтобы запретить финансовым учреждениям своей страны запретить инвестиции в российские финансовые активы вообще. Или хотя бы – компаний с госучастием: Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Сургутнефтегаза. Если все западные банки и компании получат четкое указание не инвестировать в российский долг, а то, что имеется, продать к 1 января 2019 года, то это обрушит российский рынок заимствований», – убежден экономист.

Владислав Иноземцев поясняет, чем для российских властей важен доступ к заимствованиям к мировом рынке: «В условиях нынешних цен на нефть Россия не нуждается в привлечении дополнительных серьезных средств, но она всегда хочет иметь доступ на рынок. Если такая мера будет введена, риски на Россию просто зашкалят, и даже среди частных банков будет очень мало желающих вкладываться. Китай, на который Россия сильно надеялась в 2014 году после введения первых санкций, по большому счету, никаких денег России так и не дал – только под будущие поставки нефти и газа нескольким компаниям, но это немного».

Экономист считает, что удар по бумагам России на рынках будет эффективнее заморозки активов отдельных лиц: «”Закон Магнитского” – безусловно, правильный акт, потому что творящих беспредел надо наказывать, но это все же отъем, заморозка собственности отдельных лиц, она всегда для кого-то отдает волюнтаризмом. Мне кажется, что нужно рассматривать российское государство как единую преступную группу, и все, где есть государственный след – те же евробонды, акции и кредиты госкомпаний, или компаний с госучастием – делать целью каких-то мер воздействия».