Брестчанки подали заявку на проведение митинга против завода АКБ 2.04.2018, 19:21

Иллюстрационное фото

Ранее с аналогичным заявлением к властям обращались активисты-мужчины, но им было отказано.

В понедельник 2 апреля четыре жительницы Бреста и Брестского района обратились с заявлением в Брестский горисполком с просьбой разрешить проведение митинга «Брестчанки против свинца». Об этом сообщил «БГ» правозащитник Роман Кисляк.

В рамках мероприятия планируется рассказать горожанам о вреде свинца и его соединений для здоровья людей и окружающей среды, а также обсудить среди участников митинга возможный вред от запуска аккумуляторного завода «АйПауэр», который сейчас строится под Брестом.

В качестве места проведения заявители выбрали площадку у сцены в Парке воинов-интернационалистов в областном центре. Согласно решению Брестского горисполкома №1210 от 30 июня 2011 года на этом месте допускается проведение массовых мероприятий.

Планируемое количество участников — 100 человек.

Напомним, ранее с аналогичным заявлением к местным властям обращались правозащитник Роман Кисляк и активист Михаил Галузо. Брестский горисполком отказал им в проведении митинга, аргументировав это тем, что площадь Свободы, которая была выбрана в качестве площадки под митинг, не является местом, определенным для проведения массовых мероприятий.

А пока местные жители, обеспокоенные строительством завода, пытаются получить разрешение на митинг, они каждое воскресенье выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым привлечь внимание местных властей и общественности к ситуации вокруг аккумуляторного завода «АйПауэр». С начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против появления этого предприятия рядом с областным центром.

Руководство завода, СЭЗ «Брест» и чиновники заверяют, что на всех этапах реализации проекта соблюдено действующее законодательство. Активисты заявляют, что это не так, и добиваются как минимум приостановления строительства завода до выяснения всех волнующих их вопросов. Больше всего люди опасаются вреда, который может принести экологии и их здоровью потенциально опасное производство. Собрано более 37 тысяч подписей местных жителей, которые переданы в администрацию Лукашенко. По поручению премьер-министра создана комиссия, в которую вошли представители различных министерств и заинтересованных служб. Им предстоит проверить всю информацию, собранную инициативными группами, и дать ответы на все вопросы.