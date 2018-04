Как узнать, нужен ли вашему iPhone новый аккумулятор 2.04.2018, 19:31

Три простых шага определить состояние аккумулятора вашего смартфона.

Всегда существовали слухи, что Apple намеренно замедляла старые устройства. Раньше это ограничивалось интернет-сообществами и социальными сетями. Однако несколько месяцев назад Apple снизила производительность аккумуляторов iPhone. Как и ожидалось, без скандала дело не обошлось, и компании пришлось извиниться, пишет internetua.com.

Пустых заявлений было недостаточно, поэтому Apple предприняла антикризисные меры. Во-первых, компания снизила цену на замену батареи без гарантии на iPhone. Следующим шагом стало обновление iOS (11.3), в котором пользователь может сам проверить производительность аккумулятора iPhone. Вот как это узнать:

Шаг 1. Загрузить и установить iOS 11.3.

Шаг 2. Перейдите в раздел "Настройки" → "Аккумулятор". Здесь вы увидите новый вариант "Состояние аккумулятора" (бета-версия).

Шаг 3. Кликните на "Состояние аккумулятора", чтобы узнать больше об эффективности работы iPhone.

Если батарею нужно поменять, вы увидите следующее сообщение на своем iPhone:

Выполнив эти действия, вы узнаете, нужно ли менять аккумулятор на iPhone. Отметим, что эта функция работает на iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.