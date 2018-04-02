Обман по-борисовски: пенсионеры отдают последнее за сомнительный товар 4 2.04.2018, 19:43

2,921

ФОТО: TIO.BY

Как уберечь пожилых людей от излишней доверчивости?

В Борисове зафиксированы новые случаи мошенничества в отношении пожилых людей. На этот раз аферы совершались не под прикрытием фирмы, занимающейся окнами или электроприборами, а частным лицом, передает ex-press.by.

Как сообщила официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина, мошенник входил в доверие к престарелым и предлагал купить за 20-30 рублей набор кастрюль.

Для того чтобы мотивировать стариков совершить покупку, аферист рассказывал одну и ту же историю. Якобы он гражданин другой страны, куда возвращается жить, но через границу его с такой дорогой (называлась цифра в 2000 долларов) посудой не пропустят, поэтому он вынужден продавать её так дешево.

Правда, попав в дом к потенциальным покупателям, мошенник резко повышал ставку и говорил, что готов продать набор посуды всего за 600 долларов, ведь это более чем в три раза меньше реальной цены.

Загипнотизированные невесть откуда взявшимся барышом, старики отдавали последние деньги за товар, который столько явно не стоит.

В связи с этим правоохранители обращаются к борисовчанам с просьбой рассказывать старшим родственникам, соседям и знакомым о подобных случаях. Нельзя верить незнакомцам и ни в коем случае нельзя не пускать их в свое жилище.

Если вашим родственникам предлагают приобрести дорогостоящую вещь, рекомендуйте им не торопиться с покупкой, а уточнить по телефону либо интернету реальную стоимость предлагаемых вещей!