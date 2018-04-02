Наставник «Минчанки»: С Леонидом Якубовичем меня путают везде 2.04.2018, 19:56

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Виктор Гончаров

Фото: vk.com/vc.minsk

Виктор Гончаров подтвердил, что его нередко путают с ведущим программы «Поле Чудес».

Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров в разговоре с корреспондентом «Прессбола» подтвердил, что его нередко путают с российским шоуменом Леонидом Якубовичем.

- Говорят, вы пообещали сбрить усы в случае выигрыша Кубка ЕКВ?

- Так и есть. Сказал это команде после того, как в четвертьфинале прошли «Уралочку». Девчонки, само собой, очень сильно обрадовались. Раньше, признаться, ничего подобного не обещал. Но сейчас уж слишком высоки ставки. С удовольствием месяц похожу без усов, но с Кубком!

- Как относитесь к нескончаемым сравнениям с Леонидом Якубовичем?

- С юмором. Ведь если буду на это обижаться, таких сравнений станет еще больше. А путают меня с ведущим программы «Поле Чудес» везде — в гипермаркетах, на улице, в других общественных местах. А если бы еще в метро ездил! Вижу, что люди идут навстречу, смотрят в упор и улыбаются. Сразу говорю: «Да-да, это я, Леонид Якубович!». Некоторые просили автограф — не отказывал. Всем приятно, все получают позитив. А зачем злиться?