Царь и царьки

Царь и царьки1
- Николай Травкин, «Эхо Москвы»
- 2.04.2018, 20:18
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В РФ за лояльность стали резиденциями государственными награждать.
Вот такая у них судьба
Вот такая у них каденция
У кого впереди тюрьма
У кого пенсион в резиденции.
Это должно было когда то начаться. Нельзя на одном кнуте вертикаль держать. Уж которого губернатора, да крупного чиновника в тюрьму с грохотом и позором отправляют. Взбеленится ведь могут, нужно иногда и пряничком вознаграждать.
Вот с кемеровского царька и начали. Казалось бы, грехов за 20 лет правления поболе, чем у других накопил. Замов уже начали следственными делами обкладывать, а тут ещё и «Зимняя вишня» высветила всю сущность местной власти, основанную исключительно на извлечении бабла для обитателей кемеровской ветви вертикали.
Врос намертво в кузбасские угольные разрезы Аман, заматерел, забронзовел на своём бессменном губернаторстве…
Но не погнушался согнуться в поясе, не счёл унижением пасть ниц и облобызать сапог Царя, каясь, что огорчение принёс ему недоглядом с этим проклятым пожаром.
А склонённую голову царский меч не сечёт. Поэтому за бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция и сверх того полагается ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, — рассказал полпред президента в Сибирском округе С.Меняйло.
Злые языки шепчут, что закрытым Указом и около 50 душ крепостных отписали Аману Гумировичу для обслуживания резиденции.
Но это может и брешут, а то, что за лояльность стали резиденциями государственными награждать — это новый подход к укреплению вертикали, это реальность
Николай Травкин, «Эхо Москвы»