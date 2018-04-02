Царь и царьки 1 Николай Травкин, «Эхо Москвы»

2.04.2018, 20:18

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Николай Травкин

В РФ за лояльность стали резиденциями государственными награждать.

Вот такая у них судьба

Вот такая у них каденция

У кого впереди тюрьма

У кого пенсион в резиденции.

Это должно было когда то начаться. Нельзя на одном кнуте вертикаль держать. Уж которого губернатора, да крупного чиновника в тюрьму с грохотом и позором отправляют. Взбеленится ведь могут, нужно иногда и пряничком вознаграждать.

Вот с кемеровского царька и начали. Казалось бы, грехов за 20 лет правления поболе, чем у других накопил. Замов уже начали следственными делами обкладывать, а тут ещё и «Зимняя вишня» высветила всю сущность местной власти, основанную исключительно на извлечении бабла для обитателей кемеровской ветви вертикали.

Врос намертво в кузбасские угольные разрезы Аман, заматерел, забронзовел на своём бессменном губернаторстве…

Но не погнушался согнуться в поясе, не счёл унижением пасть ниц и облобызать сапог Царя, каясь, что огорчение принёс ему недоглядом с этим проклятым пожаром.

А склонённую голову царский меч не сечёт. Поэтому за бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция и сверх того полагается ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, — рассказал полпред президента в Сибирском округе С.Меняйло.

Злые языки шепчут, что закрытым Указом и около 50 душ крепостных отписали Аману Гумировичу для обслуживания резиденции.

Но это может и брешут, а то, что за лояльность стали резиденциями государственными награждать — это новый подход к укреплению вертикали, это реальность

Николай Травкин, «Эхо Москвы»