В Бресте милиционеры вышли на протест 6 2.04.2018, 20:29

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Милиция в городе над Бугом пыталась замаскироваться под участников протеста.

1 апреля на центральной площади Бреста прошла очередная акция против строительства аккумуляторного завода, передает «Белсат».

Ранее милиция не трогала людей, но в воскресенье сотрудники РОВД Ленинского района Бреста попытались задержать несколько человек еще до начала акции.

Операция не удалась: «тихари» испугались камеры «Белсата». После милиционеры решили замаскироваться под участников акции: у них в руках появились желтые воздушные шарики, которые им раздал неизвестный мужчина, который вышел из здания администрации Ленинского района Бреста.

Брестчане выходят на площадь Ленина шестое воскресенье подряд, чтобы показать, что они против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Они не держат никаких транспарантов, а просто кормят птиц. Некоторые держат в руках черные шарики с надписью «Жить».

Противники строительства аккумуляторного завода приносят на площадь черные шарики с надписью «Жить»

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, в брестский горисполком подана заявка на проведение митинга «Брестчанки против свинца». Заявители просят разрешить провести митинг 29 апреля в парке воинов-интернационалистов.