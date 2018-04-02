Белый дом: президенты США и РФ обсуждали возможность встречи 5 2.04.2018, 20:57

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Трамп в телефонном разговоре с Путиным 20 марта обсудили возможность проведения совместной встречи.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что президент США и президент России обсудили ряд мест, где можно провести встречу, включая Белый дом. Сандерс не назвала дату возможной встречи американского и российского лидеров, уточнив, что такая встреча может состояться "в ближайшем будущем".

Ранее о том, что Трамп предложил Путину встретиться, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отметил, что из-за "дела Скрипаля" и последующей взаимной высылки дипломатов переговоры о встрече президентов осложнились.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся по инициативе американской стороны. Тогда президент США поздравил Путина с победой на президентских выборах. По данным The Washington Post, Белый дом не рекомендовал Трампу делать этого и советовал начать разговор с обсуждения "дела Скрипаля". Президент США тогда написал в твиттере, что иметь хорошие отношения с Россией "это хорошо, а не плохо".

26 марта Вашингтон принял решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле в ответ на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ выслала 60 американских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.