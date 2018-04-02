В ЮАР скончалась ветеран борьбы с апартеидом Винни Мандела 1 2.04.2018, 21:57

Винни Мандела

Бывшую супругу первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы называли «матерью нации».

Ветеран борьбы с апартеидом, бывшая супруга первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы - Винни - скончалась после продолжительной болезни в одной из больниц Йоханнесбурга в возрасте 81 года. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщили члены ее семьи, передает DW.

"Большую часть своей сознательной жизни она посвятила народу и поэтому хорошо известна как "мать нации", - говорится в специальном заявлении. Точная причина смерти не называется. Известно лишь, что в последние часы правозащитница была окружена "членами семьи и любимыми ей людьми".

Винни Мандела занимала ряд государственных постов в ЮАР и возглавляла лигу Африканского национального конгресса (АНК) женщин. Кроме того, она являлась членом Национального исполнительного комитета АНК. В годы тюремного заключения ее мужа была активным борцом против белого правительства страны. При этом ей было запрещено покидать Фри-Стейт - одну из провинций ЮАР. В 1969-1970 годах она провела полтора года в одиночной камере в тюрьме Претории.

С Нельсоном Манделой Винни прожила 38 лет, у них родились две дочери - Зенани и Зинджи. Супруги развелись в 1996 году.