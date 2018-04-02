Очевидцы аварии БТРа с МАЗом: БТР шел на красный, был разрыв в колонне 10 2.04.2018, 22:15

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Фото: vk.com/podslushanobereza

Очевидцы аварии БТР с МАЗом не согласны с версией Минобороны.

28 марта в Березе столкнулись молоковоз МАЗ и бронетранспортер. По версии Минобороны, водитель грузовика «пренебрег требованиями сигналов машин ГАИ и ВАИ, сопровождавших колонну военной техники». Близкие водителя молоковоза с такой версией не согласны.

В аварии пострадал 45-летний водитель МАЗа. Как рассказал tut.by его сын, Евгений Червяковский, сейчас отец находится в больнице с переломом бедра. 2 апреля у него была запланирована операция.

По словам Евгения, в то утро его отец шел «порожняком» на загрузку. Ехал по улице Комсомольской в прямом направлении. На перекрестке с улицей Ленина ему горел зеленый сигнал светофора. Мужчина посмотрел по сторонам и выехал на перекресток, где в правую часть тягача и врезался бронетранспортер, который ехал в составе военной колонны. По словам сына, с водительского сиденья МАЗа определить, что по улице Ленина в тот момент проезжала военная колонна, было невозможно — транспорт двигался с «разрывами», а автомобилей сопровождения с проблесковыми маячками было не видно.

«Колонна шла с разрывами. Разрывы между машинами были вплоть до 200 метров. (…) Этот БТР, скорее всего, отстал и нагонял колонну. С ним не было ни ГАИ, ни ВАИ, и для него горел красный сигнал светофора», — объяснил Евгений.

В день аварии Минобороны опубликовало свою версию событий:

«Около 7.00 28 марта на перекрестке в городе Березе Брестской области водитель гражданского автомобиля МАЗ нарушил правила дорожного движения, пренебрег требованиями сигналов машин ГАИ и ВАИ, сопровождавших организованную колонну военной техники, и совершил столкновение с бронетранспортером».

Фото: vk.com/podslushanobereza

Житель Березы Павел стал очевидцем ДТП. К перекрестку, на котором произошла авария, мужчина подъехал по улице Ленина.

«Я выехал из дома на работу утром. На подъезде к нашему „Евроопту“ встретил колонну. Ехал автомобиль оперативного назначения с красными маячками. Я остановился. Первый автомобиль с красными маячками проехал, и я потихоньку начал движение до светофора (по улице Ленина. — Прим.), до перекрестка, где была авария. Я остановился на красный сигнал светофора. Я тогда подумал: „Неужели колонна пойдет на красный свет?“. Машина, замыкавшая колонну, ехала тоже с маячками, но она была далеко, и ее было сложно увидеть. (…) Со стороны Комсомольской выехал МАЗ. Ему горел сначала желтый. МАЗ притормозил, дождался „зеленого“ и поехал дальше, на перекресток, где произошло столкновение с БТР. Он (водитель МАЗа. — Прим.) никак не мог видеть, что идет колонна. Потому что она не была обозначена. В то время светофоры работали в штатном режиме. (…) Когда МАЗ выехал на перекресток, он (водитель МАЗа. — Прим.) не мог даже подумать, что водитель БТРа его не пропустит. На перекрестке во время столкновения ни одного человека не было. (…) БТР шел на красный свет, и был разрыв в колонне», — рассказал Павел.

После столкновения очевидцы аварии подбежали к пострадавшему водителю молоковоза.

«От удара МАЗ выкинуло на дерево. Колонна сразу же стала. Через несколько минут на перекресток выехал «замыкающий» колонны с красными маячками — автомобиль ВАИ. (…) После удара мы подбежали к водителю. Он не понимал, что произошло, сказал: «Хлопцы, что вы делаете?!» — как будто мы (водители легковых автомобилей. — Прим.) виновники и его ударили. Мы ему объясняем, что в него врезался БТР, он смотрит большими глазами и спрашивает: «Какой БТР, вы с ума сошли?!» — вспоминает Павел.

Второй очевидец столкновения, Александр, ехал по улице Комсомольской за МАЗом:

«Загорелся зеленый свет, МАЗ начал трогаться. На перекрестке никого не было. Пустой был. МАЗ только выехал на середину дороги, как сбоку вылетел БТР и врезался в МАЗ».

По воспоминаниям Александра, в то утро были сумерки, а на дороге «освещался только перекресток» улиц Ленина и Комсомольской. С его позиции автомобилей ВАИ с проблесковыми маячками заметно не было и ничто не свидетельствовало о том, что по Ленина едет военная колонна.

Проводится проверка

Как сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, проверка по факту ДТП продолжается.

Ранее обстоятельства аварии Следственный комитет прокомментировал так:

«Авария произошла 28 марта, около 06.20, на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской: столкнулись МАЗ с прицепом и бронетранспортер, двигавшийся в составе организованной колонны».