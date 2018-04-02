Четыре российских дипломата покинули Германию 1 2.04.2018, 22:30

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Инцидент с высылкой российских дипслужащих из Германии происходит впервые за минимум десять лет.

Четыре российских дипломата, которых Берлин принял решение выслать в рамках скоординированной акции в поддержку Великобритании после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, покинули территорию Германии. Соответствующую информацию в понедельник, 2 апреля, подтвердили в МИД ФРГ и посольстве РФ в Берлине, передает DW.

Первый секретарь российского диппредставительства Денис Микерин уточнил, что отъезд пришелся на минувшие выходные. Он произведен в установленные немецкой стороной сроки.

Подобный инцидент с высылкой российских дипслужащих из Германии происходит впервые за минимум десять лет, напоминают информагентства.

Зеркальные меры, принятые российской стороной, коснулись четырех немецких официальных лиц. По информации dpa, речь идет о военном и военно-воздушном атташе посольства Германии в Москве, о сотрудниках федеральной полиции и Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Они должны покинуть Россию до 6 апреля.