Могилевчанин будет обжаловать превентивный арест перед Днем Воли 4 2.04.2018, 22:40

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Станислав Павлинкович

В отделени омоновец сказал могилевчанину, что «всех оппозицинеров надо расстреливать».

2 апреля активиста оргкомитета Белорусской социал-демократической партии «Народная грамада» Станислава Павлинковича Ленинский суд Могилева оштрафовал на 122 рубля 50 копеек за неподчинение милиции, передает «Радыё Свабода».

Ранее, 26 марта, ГАИ наказала его штрафом за переход улицы в неположенном месте. До этого он двое суток провел под арестом. И все потому, что просто хотел попасть в Минск на празднование 100-летия БНР, говорит активист.

Оба приговора могилевчанин будет обжаловать.

По словам Станислава Павлинковича, 24 марта его задержали возле дома омоновцы. Они предложили ему проехать в отделение, чтобы установить личность. Павлинкович говорит, что не возражал, но в отделении на него составили протокол о неподчинении.

А один из милиционеров сказал ему, что лучше «всех инакомыслящих расстреливать, как поступил НКВД», - отметил Павлинкович.

Когда в суде Павлинкович попросил омоновцев Александра Якушева, Алексея Герцева и Виктора Мищенко подтвердить показания видеозаписью, оказалось, что видеофиксаторов в их машине не было. Милиционеры сказали, что у них нет оговаривать Павлинковича. Судья Елена Литвина поверила им на слово и оштрафовала активиста на 5 базовых величин.

За два года Станислава Павлинковича трижды задерживали накануне акций протеста в Минске.

В прошлом году его обвинили в распространении порнографии, - дело через полгода прекратили, так как не нашли доказательств.

После штрафа в 460 рублей за протест против учений «Запад-2017» он направил жалобу в ООН.