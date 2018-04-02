Повлияет ли «дело Скрипаля» на выдачу британских виз для белорусов? 2 2.04.2018, 22:58

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Документы белорусов уже несколько лет отправляют на рассмотрение в Москву.

Весь мир сейчас наблюдает за дипломатическим скандалом между Россией и странами Западной европы и США. Напомним, более двадцати стран выслали российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» (бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили неизвестным веществом в английском городе Солсбери). Больше всего – США, они выслали 60 человек, сама Великобритания – еще 23 дипломата... В общей сумме – 140, напоминает kp.by.

Россия приняла ответные меры: тоже выслала 50 дипломатов, закрыла генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность образовательной организации British Council.

Казалось бы, раз белорусы здесь ни при чем, чужие споры нас задеть не должны. Но не скажется ли это на визах для туристов? Ведь выдавать их в Минске перестали еще в 2014 году, переадресовав поток заявителей в Москву. Тогда Британия ради сокращения расходов решила сократить визовые центры там, где это возможно. И наш визовый центр объединили с российским. Вот поэтому-то и возникают опасения из-за российско-британских разногласий.

Как оказалось, с тех пор ситуация успела измениться.

- Визы для белорусов выдают в Варшаве, - уточнили в посольстве Великобритании в Беларуси.

Так что можно предположить, что ситуация с визами для нас не изменится. Напомним, паспорта принимают в Минске в специальном визовом центре и затем отправляют в Варшаву. Кстати, россиянам тоже пообещали, что политические распри никак не скажутся на выдаче туристических виз.