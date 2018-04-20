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Госдеп: Россия помогает Асаду «зачистить» место химатаки в Сирии

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  • 20.04.2018, 7:32
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У США есть доказательства попыток уничтожить доказательства применения сирийскими режимом химического оружия.

У США есть доказательства, что Россия и Сирии пытаются уничтожить следы химической атаки в городе Дума (Восточная Гута). Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель Госдепаратмента США Хизер Нойерт, передает liga.net.

По ее словам, российские чиновники вместе с сирийскими пытались "зачистить" места предполагаемых нападений и "избавиться от доказательств использования химического оружия".

Представитель Госдепа отметила, что у Вашингтона есть достоверная информация о давлении, которое РФ и Сирия оказывают на местах для сокрытия правды.

Нойерт отметила, что 7 апреля инспекторам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не был предоставлен доступ к месту предполагаемой атаки.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) решила отложить расследование химической атаки в сирийской Думе из-за обстрела в городе группы безопасности ООН.

Эксперты организации приехали в Дамаск 14 апреля, после того как США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия. Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля - тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.


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