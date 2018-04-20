Сербы в Косово начали создавать автономию 1 20.04.2018, 7:37

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Ультиматум Белграда провалился.

В соответствии с конституцией непризнанного Косово принято решение о формировании Ассоциации сербских муниципалитетов в сотрудничестве с косовским правительством в Приштине. Об этом заявил косовский премьер Рамуш Харадинай, передает PTC.

"Ситуация изменилась. Косово находится на пути к созданию устава ассоциации, так что ультиматум (Сербии - ред.) провалился", - заявил он.

Издание МИА пишет, что Сербский список (крупнейшая партия косовских сербов) сегодня объявила об отказе от одностороннего формирования Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово и Метохии (ZSO), которое она анонсировала на 20 апреля.

Автономия сербов в пределах сербских муниципалитетов должна была быть создана в Косово согласно Брюссельскому соглашению между Белградом и Приштиной в 2013 году. Однако конституционный суд Косово признал неконституционными предложения о ее формировании. Сербский список заявлял, что в одностороннем порядке будет формировать Ассоциацию, если Приштина не сделает этого до 20 апреля. В Косово же рассматривали это как ультиматум.

4 апреля сообщалось, что четыре страны планируют бойкотировать саммит ЕС – Западные Балканы, который состоится в Софии 17 мая 2018 года, из-за нежелания встречаться на нем с руководством непризнанного Косово.