Какие суммы собирают с белорусов на «субботник» 13 20.04.2018, 7:42

4,018

Размеры поборов зависят от профессии.

В Беларуси на 21 апреля запланирован общереспубликанский субботник. Некоторые организации решают не выводить своих работников в их выходной на бесплатные общественные работы, а вместо этого «откупаются» — собирают деньги с сотрудников. Портал tut.by расспросил белорусов, какие суммы денег они пожертвовали на субботник.

Во сколько субботник обошелся медицине и образованию

В школах расценки зависят от опыта сотрудника или его зарплаты. «Если в прошлом году все учителя сдавали пять рублей, то в этом году у каждого педагога разная сумма. Никто не может объяснить, от чего она зависит. Более опытные учителя с большим стажем и, соответственно, с большей зарплатой сдают по три рубля, а я, молодой специалист с минимальной зарплатой, сдаю почему-то семь рублей», — рассказывает учительница Яна, которая работает в Лошицкой школе. Девушка говорит, что на вопрос, почему деньги официально не вычитают из зарплаты, она ответа не получила.

Анне из Гомеля субботник обойдется в 2 рубля — сумма устанавливается, исходя из зарплаты. Ее мама также работает учителем и заплатит полтора рубля. При этом на работу также нужно обязательно выйти. «Всем сказали сдать по три рубля. Но отдам меньше, так как знаю, что это добровольное дело», — говорит гомельский учитель Алина и добавляет, что сдача «скорее, принудительная». Кроме этого, нужно в своем кабинете помыть окна и убрать с них утеплительную ленту.

Кристина работает в школе педагогом-организатором и на субботник перечислит пять рублей.

— Это минимальный процент от оклада. К нам пришли и сказали — сдать деньги и расписаться, приходить не нужно. При этом мы с коллегами недавно убирали в местном парке по просьбе начальства — это вроде просьба, но и отказаться не было варианта

Медсестре Марине за субботник насчитали семь рублей. «Насколько мне известно, в других организациях высчитывают сразу из зарплаты, а у нас по старинке ведомости заполняют». Приехать поработать желательно, но «это дело добровольное».

Интерн Яна рассказывает, что на субботник они сдают сумму «в районе рубля» и на внеурочную работу не приходят. Елена работает в роддоме, где санитарки на субботник должны отдать полтора рубля, лаборанты — четыре рубля, врачи — восемь рублей. Плюс к этому нужно прийти и помочь убрать территорию.

Во сколько субботник обошелся предприятиям, МВД и IT-фирме

Сергей работает в государственной конторе. Его попросили сдать пять рублей и выйти на работу до обеда. «Деньги отдаем наличными, сама сдача добровольно-принудительная, — рассказывает мужчина. — Лично я отдам большую сумму. Средства идут на детские лагеря и памятники, на такое не жалко».

Андрей, сотрудник Департамента МВД, отдал на субботник пять рублей. Константин работает слесарем на химическом предприятии и тоже — пять рублей. «Инженерам больше, десять рублей», — добавляет парень. Выходить на работу при этом не надо.

— В следующем субботнике участвовать однозначно не буду, считаю такие вещи пережитками советского прошлого. Мне не нравится, что я должен в выходной день выйти из дома и выполнять работу служб ЖКХ, за которую они получают деньги из моих налогов, — рассказывает Сергей, который работает в IT.

Мужчина вспоминает, что на прошлой работе отдел кадров рассылал уведомление о надвигающемся субботнике, а руководство перечисляло на него часть зарплаты сотрудников.

— При этом никакого согласия не требовалось. На новой работе мы добровольно-принудительно писали заявление, где указывали, что просим удержать энную сумму в счет субботника. Сумму выбирали сами, но был рекомендованный минимум — пять рублей. В прошлом году я пытался говорить с шефом по этому поводу, но мне сказали, что это проявление лояльности к компании.