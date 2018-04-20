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В Гомеле «исчезла» еще одна чиновница

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  • 20.04.2018, 8:01
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Фамилия председателя комитета по экономике исчезла с сайта Гомельского облисполкома.

Из Гомельского облисполкома уволена крупная чиновница — председатель комитета по экономике, сообщают «Сильные новости».

Эльвира Карницкая считалась одной из старожилов гомельской власти и занимала очень высокий пост.

Ее фамилия исчезла с сайта Гомельского областного исполнительного комитета. По информации «Сильных новостей», чиновница уволена. Официальной информации о ее судьбе пока нет. Связано ли громкое увольнение с нашумевшим коррупционным делом уже бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы, задержанным на днях в России, также пока неизвестно.


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