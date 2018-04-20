Видеофакт: «Огнедышащий» слон удивил работников заповедника 2 20.04.2018, 8:20

Животное проводит загадочные манипуляции с дымом.

Общество охраны природы Индии The Wildlife Conservation Society (WCS) опубликовало видео, показывающее, как из пасти слона время от времени вырывается дым. Ролик был снят во время проверки фотоловушек, установленных в национальном парке Нагарахол (штат Карнатака). Специалисты WCS в течение всего года инспектируют природные парки страны, что позволяет вырабатывать наиболее эффективную стратегию защиты редких видов животных. Несмотря на огромный опыт, никто из них никогда не видел ничего подобного, пишет nat-geo.ru.

Объяснение необычному поведению слонихи дал биолог Варун Госвами (Varun Goswami). С большой долей уверенности он предположил, что животное поедает дымящийся древесный уголь. Подбирая кусочки угля с земли, слониха сдувает с них пепел, а затем глотает их.

Для животных уголь представляет большую ценность: он связывает токсины, а также выступает в качестве слабительного (известно, например, что уголь поедали приматы — красные колобусы).

В дикой природе найти уголь можно на выгоревшем участке леса, вспыхнувшем, к примеру, из-за удара молнии. Однако эта особь подбирает угольки на выжженной полосе, которая была создана искусственно, чтобы ограничить распространение пожара в будущем.