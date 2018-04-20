Минфин США: Санкции против российских олигархов попали в цель 1 20.04.2018, 8:25

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Санкционная политика оправдала ожидания администрации Трампа.

Санкции США против российских олигархов, которые опустили курс рубля и сотрясли рынки металлов, имели тот эффект, которого требовала администрация американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox Business, передает Bloomberg.

Мнучин сказал, что санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое влияние".

При этом он не исключил дополнительных финансовых ударов, заявив, что администрация не боится и будет использовать эти инструменты.

Отмечается, что глава Минфина не исключил введение дополнительных санкций, заявив, что администрация не боится использовать эти инструменты. "Мы будем использовать эти инструменты, но мы не собираемся транслировать на весь мир ход наших мыслей", - уточнил он.

6 апреля США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний. Меры приняты в ответ на действия РФ в Украине и Сирии. В списке - 38 российских политиков и олигархов, а также 15 компаний.