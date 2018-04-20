Прапорщика, забравшего карточку Коржича, нет среди обвиняемых СК 4 20.04.2018, 8:34

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Артура Вирбала не обвиняют в доведении солдата до самоубийства.

Следственный комитет объявил, что предварительное расследование смерти в Печах рядового Александра Коржича закончено. Трое сержантов из воинской части, где служил 21-летний пинчанин, обвиняются в том, что довели его до самоубийства.

Среди обвиняемых нет Артура Вирбала – прапорщика из Браслава, на роль которого в травле Александра Коржича в первые дни после трагедии указывали его сослуживцы. Прапорщика подозревают в том, что он забрал у Коржича банковскую карточку и некоторое время снимал с нее деньги в банкоматах, расплачивался в кафе. По словам друзей Александра Коржича, последнее снятие с карточки датируется 26-м сентября — днем, когда парень исчез.

"Имя прапорщика Вирбала стало нарицательным, о нем знают во всем мире", — высказался в конце 2017 года министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Артур Вирбал. Фото из соцсетей.

"Расследование уголовных дел в отношении еще 12 человек продолжается. Среди них есть и обвиняемые, и подозреваемые. Все они не находятся в причинно-следственной связи со случившимся – с гибелью Коржича, – ответил "Еврорадио" на этот вопрос официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. –Дополнительная правовая оценка действиям должностных лиц будет дана – повторюсь, еще расследуются уголовные дела".

Иначе говоря, следствие пришло к выводу, что отобранная у Коржича карточка никак не повлияла на его желание свести счеты с жизнью.

3 октября 2017 года 21-летний пинчанин Коржич был обнаружен в петле. И в СК, и в руководстве белорусской армии неоднократно утверждали, что солдат-срочник, найденный со связанными руками и майкой на голове, покончил жизнь самоубийством. С этой позицией не была согласна мама погибшего солдата Светлана Коржич – она настаивала и продолжает настаивать, что ее сына убили. Светлана Николаевна готова разрешить эксгумацию тела парня, чтобы провети повторную экспертизу.

В октябре 2017 года Еврорадио и друзья Александра Коржича провели собственное расследование обстоятельств, при которых погиб солдат. Тогда нам назвали ответственных за дедовщину сержантов — командиров отделений в 3-й роте 3-й школы, где служил Коржич. В заявлении о первых задержаниях по делу Коржича, которое Следственный комитет сделал 13 октября, они фигурируют как Б. и С. Мы предполагаем, что речь идет о сержантах Евгении Барановском (в части он известен под кличкой Бэран) и Егоре Скуратовиче.

Информации о личности третьего сержанта, обвиненного в доведении Александра Коржича до суицида, у журналистов нет.

Обвинение троим сержантам выставлено не по статье 145 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства", а по ч. 3 статьи 455 УК "Злоупотребление властью, превышение власти или бездействие власти". Как объяснил Сергей Кабакович, юридическая практика сложилась таким образом, что первая статья чаще применяется в отношении бытовых преступлений. А если в доведении до самоубийства обвиняют должностных лиц, статья 455 "поглощает" статью 145.