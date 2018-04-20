В Берлине эвакуируют 10 тысяч человек 20.04.2018, 8:55

Фото: Ralf Roeger

Бомба времен Второй мировой войны парализовала центр немецкой столицы.

В Берлине будет закрыт главный вокзал, а также эвакуированы 10 тысяч жителей и несколько министерств. Виной тому - неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщает dw.com.

Саперы должны обезвредить обнаруженную поблизости от главного вокзала в Берлине 500-килограммовую бомбу, сброшенную на город британцами во время Второй мировой войны. На время разминирования в пятницу, 20 апреля, вокзал и близлежащие строения будут закрыты, а все посетители эвакуированы.

В частности, главный вокзал будет закрыт, начиная с 10 утра по местному времени. Работы по обезвреживанию бомбы начнутся в 11:30, при этом в настоящий момент остается неясным, как долго они продлятся. Пассажирам предлагается воспользоваться другими вокзалами в Берлине.

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Главный вокзал Берлина ежедневно пропускает около 300 тысяч посетителей и пассажиров. "Сопоставимой ситуации такого масштаба у нас еще не было", - заявил представитель немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn Фридеманн Кесслер (Friedemann Keßler).

Эвакуируют 10 тысяч местных жителей

Утром в пятницу власти города проведут эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы. Тем, кто не сможет самостоятельно найти место пребывания на время эвакуации, предложат отправиться в одно из двух специально приготовленных общежитий.

Поскольку бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала, эвакуация затронет и некоторые ведомства, в том числе, министерство экономики, Федеральную разведывательную службу Германии, а также частично министерство транспорта.

Аэропорты продолжат работу

При этом ограничения не затронут воздушное сообщение в Берлине. Изначально руководство аэропорта Тегель собиралось запретить взлеты и посадки на время разминирования бомбы, однако позже оно отказалось от своего намерения.

В Германии в последнее время часто находят крупные бомбы, во время обезвреживания которых проводятся массовые эвакуации. Так, всего две недели назад в Падерборне в связи с разминированием неразорвавшегося снаряда эвакуировали около 26 тысяч человек.